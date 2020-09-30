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ÖTV indirimiyle araba almak nasıl oluyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

ÖTV indirimiyle araba almak nasıl oluyor? Peki, kimler ÖTV ödemeden araba alabilir? Araştırdık!

ÖTV indirimiyle araba almak nasıl oluyor?

ÖTV indirimiyle araba almak veya araba alırken ÖTV muafiyeti merak edilen konular. ÖTV indirimli araba nasıl alınır / ÖTV indirimli araba alma şartları nelerdir / kimler ÖTV'siz araba alabilir gibi soruların yanıtları için okumaya devam edin...

ÖTV İNDİRİMİYLE ARABA ALMAK NASIL OLUYOR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) araç satın alırken ödediğimiz bedele dahil olduğundan, ÖTV indirimi almak araç satın alımı sırasında kullanıcı için oldukça önemli bir olay. Peki engelli raporu ile araç almak nasıl oluyor? Engelli yakınları ÖTV indiriminden faydalanabiliyor mu? Devletin, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve onların toplumdan kopmuş hissetmemeleri için getirdiği bu indirim hakkında detayları beraber inceleyelim. Ama önce ÖTV tam olarak nedir ve kimler neden ÖTV ödemez sorularına yanıt verelim...

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) herhangi bir mal veya ürünler üzerinden değişken oranlar ile alınan bir harcama vergisidir. Gelir elde etmekten öte sosyal fayda sağlamayı amaçlayan bu vergi, insanın doğrudan ihtiyaç duyduğu ürünler üzerinde uygulanmaz. ÖTV uygulanan ürünler lüks, çevreye veya sağlığa zararlı ürünlerdir.

%40 ENGELLİ RAPORUYLA ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALMAK

Eğer kişinin %40 ve üzeri engelli olduğunu belirten bir belgesi var ise, %40 ve üzeri engellilik ÖTV indirimi kullanarak araç satın alabilir. Bu belgede engelli kişinin aracını kullanabileceği de belirtilmiş olmalıdır. Eğer kişi kendi özel engelli aracını H ehliyet sahibi olarak kullanabilecek duruma gelmişse o halde engelli aracıyla sınava girip kazanarak aldığı aracı sürmeye hak edinmiş olur. %40 üzeri ama %90 altı engelli olan bir kişi eğer aracına özel aksam yaptırmak zorunda olduğunu belgeleyebilir ise ÖTV ödemeden araç alımı gerçekleştirebilir. Eğer %90 altı engelli kişinin aracına herhangi bir özel işlemde bulunulması gerekmiyorsa o halde yalnızca ÖTV indirimi kullanarak araç satın alabilir.

%90 ENGELLİ RAPORUYLA ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALMAK

Eğer kişinin %90 ve üzeri engelli olduğunu belirten bir belgesi var ise, ÖTV indiriminden faydalanarak araç satın alımı gerçekleştirebilirler. Kişi eğer H ehliyet sahibi ise taşıtı kendi kullanabilir fakat eğer %90 ve üzeri engel sahibi bir kişi ise araçta özel tadilat gerekiyorsa o halde araç bir yakını tarafından kullanılmak üzere alınır. Yani kişi eğer araç kullanamayacak durumda ise birinci dereceden üçüncü dereceye kadar herhangi bir yakını ÖTV’siz araç satın alımı gerçekleştirebilir. Aracı kullanacak olan bireyin de satın alma işlemi sırasında orada bulunması gerektiğini belirtmekte fayda var.

ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK ARABALAR

ÖTV indiriminin nasıl alınacağı konusunu işlediğimize göre bu indirimin kullanılabileceği araçlara gelelim. Söz konusu araç eğer 2.8 litre veya altı motor hacmine sahip olup, tam satış fiyatı 303.200 Türk lirasını geçmiyor ise ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyetinden yararlanabilir. Engelli raporu ile alınan araç 5 yıllık bir süreyi doldurmadan normal bir şekilde satılamaz. Engelli raporu ile ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl içerisinde satılmak istenirse yalnızca bir diğer engelli raporuna sahip kişiye satılabilir. Herhangi bir şekilde ÖTV indiriminden engelli raporu ile faydalanan kişinin 5 yıllık bir süre içerisinde bu fırsattan yeniden faydalanamayacağını da belirtelim.

DUYARLI OLMAKTAN VAZGEÇMEYİN!

ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti üzerine olan ilgi malum. Ülkemizde özel tüketim vergisi oranları pek çok ürünü almaktan alıkoyacak seviyede yüksek. Böyle olunca da hemen her vatandaş, vergiden muaf araç almanın bit yolu var mı diye araştırma yapıyor. Ancak burada da engelli vatandaşların haklarını suistimal edecek yaklaşımları benimsememek önemli.

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