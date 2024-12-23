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ÖTV matrahından yerli-ithal araç karmaşasına kadar her şeyi anlattı! Otomotiv sektörü rekora koşuyor ama madalyonun arka yüzü çok farklı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.12.2024 11:17
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Otomotiv pazarında hareketlilik devam ediyor. 2023 yılında kırılan rekorun tekrar kırılmasına 165 bin araç kalmışken sektör temsilcileri sektördeki eksiklikleri dile getiriyor. Araç satışlarında iyileşme görülürken, pazarın yüzde 70'inin ithal modellerden oluşması ve artık en düşük ÖTV diliminin yüzde 80 haline gelmesi ise temsilcilerin dikkat çektiği konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili sektör temsilcisi Ali Haydar Bozkurt, sektörün taleplerini açıkladı.

ÖTV matrahından yerli-ithal araç karmaşasına kadar her şeyi anlattı! Otomotiv sektörü rekora koşuyor ama madalyonun arka yüzü çok farklı...

Araç satışları yılın ilk 11 ayında resmen altın çağını yaşadı. 2024 yılının ilk 11 ayında araç satışı, 1 milyon 100 bin adede dayandı. 2023 yılı ile kıyas yapıldığında satış adedinin bu yıl da tekrarlanması için sadece 165 bin adetlik farkın kaldığını ortaya koyuyor. Otomobil satışlarında yükseliş sektör temsilcilerini memnun etse de madalyonun arka yüzünde sorunlar yaşanıyor.

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YA PAZAR BÜYÜMELİ YA DA VERGİ ARTIŞI GÜNDEME GELMELİ

İlk 11 ay sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre ithal otomobil satışları yüzde 4 artarken, yerli otomobil satışları ise yüzde 7 oranında azaldı. Ayrıca, Çin'den gelen otomobil marka sayısının artması da pazardaki ithal sayısını da yükseliyor.

2025 bütçe teklifinde Motorlu Taşıt Araçları'ndan tahsil edilen ÖTV beklentisinin 2024'e göre yüzde 65 oranında artırıldı. Fakat, bu hedefin tutturulması için, ya pazarın daha da büyümesi ya da muhtemel bir vergi artışının gündeme gelmesi gerekebilir. Bundan dolayı, bir süredir yapılmayan ÖTV matrah güncellemesini yeniden gündeme geliyor.

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ÖTV MATRAHI İÇİN YÖNETİME SESLENDİ

HaberTürk'e konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrahı düzenlemesinin iki senedir yapılmadığını belirtti. Bozkurt, düşük vergi diliminde bulunan araç sayısının artması gerektiğini ifade ederek, bir düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu aktardı.

3 yıldır BDDK'nın taşıt kredi limitlerini değiştirmediğini vurgulayan Bozkurt, uygulanan sıkı para politikası nedeniyle düzenleme yapılmadığını düşündüğünü belirterek, "Beklentimiz bu konuda da aynı özel tüketim vergi oranlarını belirleyen matrah güncellemesi ihtiyacı gibi, tüketicilere sunulan araç kredi limitlerinin ve vadelerinin de güncellenmesi ve günümüz koşullarına uygun limitlere getirilmesidir" diye konuştu.

2025'e girerken, otomotiv sektöründe hem üretici hem de ithalatçı kesimler farklı motivasyonlar ile ÖTV'de bir güncelleme bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
otomotiv ötv matrah
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Yerli araba varmıki???
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