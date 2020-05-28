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ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Sıfır kilometre araç almak isteyen engelli vatandaşlar kendilerine özel olarak sunulan ÖTV istisnası hakkından yararlanabilirler. En az %40 engel sahibi vatandaşlar, ÖTV indirimi hakkını kullanarak yarı fiyatına araç sahibi olabilirler. %90 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşlar ise ÖTV'den muaf olarak uygun fiyata araçlarına kavuşabilirler.

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak devlet toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kişilere özel haklar verir. Tüm vatandaşların eşit şartlar ve insani düzeyde yaşamını sürdürmesi için engelli bireylere sunulan sosyal hakların içerisinde yer alan ÖTV istisnaları önemli bir yer kaplar.

Motor silindiri ve hacmine bakılmaksızın tüm vergiler dahil olmak üzere 303.200 TL altındaki araç alımlarında engelli vatandaşlara ÖTV istisnası şeklinde ifade edilen imkanlar sunulmuştur. ÖTV istisnaları için engelli bireylerin ilgili yasa kapsamında belirlenen şartlara uyması gerekir. Sizler için engelli araç alımlarına dair vatandaşların aklına takılan sorulara cevap verdik.

ÖTV İSTİSNALARINDAN YARARLANMAK İÇİN SAĞLIK RAPORUNDA YER ALAN ENGEL ORANI NE KADAR OLMALIDIR?

ÖTV istisnalarından yararlanmak içi engelli vatandaşların yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekir. Raporda engele konu olan durum ve oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için engel oranın %90 ve üzerinde; ÖTV istisnasından (indirim) faydalanmak için ise en az %40 engel oranına sahip olunması gerekir. Sağlık raporunda "ağır engelli" ya da "sürücü belgesi alabilir" ifadelerine de yer verilmelidir.

ENGELLİ YAKININA ÖTV İSTİSNASI HAKKI SUNULUR MU?

ÖTV istisnaları yalnızca engel durumu ispat edilen vatandaşlara sunulan bir haktır. Bu nedenle engelli yakınlarının ÖTV istisnasından yararlanarak araç alması mümkün değildir. ÖTV istisnasından yararlanarak satın alınan araçlar engelli vatandaşların üzerine kayıt edilir. Engelli bireylerin 18 yaşından küçük olması ya da %90 ve üzerinde engele sahip olmaları halinde vasileri devreye girmektedir.

ÖTV İSTİSNASINDAN YARARLANMAK İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

ÖTV istisnasından yararlanarak sıfır kilometre araç sahibi olacak engelli vatandaşların ilk alımlarında herhangi bir süre kısıtlaması bulunmaz. Ancak engellilere ilk araç alımlarının ardından 5 yıl boyunca ÖTV istisnasından yararlanarak yeni bir araç almasına ya da mevcut aracını satmasına izin verilmez.

ÖTV İSTİSNASINDAN FAYDALANARAK ALINAN ARAÇLARI KİMLER KULLANABİLİR?

ÖTV istisnasından faydalanarak alınan araçları üzerine kayıtlı olan engelli bireyler kullanabilir. Bu bireylerin trafiğe çıkması uygun olmaması durumunda ise araç ruhsatına kayıt ettirilen 3 kişinin daha aracı kullanmasına izin verilir. Buna göre; %90 ve üzerinde engeli olan bireylerin adına alınan araçları 2. ve 3. dereceye kadar akrabaları kullanabilir. Aynı zamanda noter tarafından teyit edilen iş arkadaşlarının da ruhsata işlenmesi hakkı saklı tutulmuştur.

Ruhsatta ismi olmadığı halde engelli araçların kullanılması durumunda; aracın bağlanması ya da ağır para cezalarına maruz kalınması söz konusudur. Üstelik hastalık, doğum gibi acil durumlarda dahi ruhsatta ismi olan kişilerin dışında araç kullanımına izin verilmez.

DOĞAL AFET, YANGIN VEYA KAZA DURUMLARINDA ARACIN PERTE ÇIKMASINDA ÖTV İSTİSNASI DEVREYE SOKULUR MU?

ÖTV istisnalarından yararlanarak alınan ilk araç alımlarında doğal afet ya da kaza gibi olağanüstü durumlarda bambaşka bir prosedür geçerli olur. Aracın kullanamaz hale gelmesinin ardından 5 yıl geçmesi koşuluna bakılmaksızın; ÖTV istisnasıyla yeni bir araç alması hakkı verilir.

ÖTV İSTİSNASIYLA ALINAN BİR ARAÇ HANGİ ŞARTLARDA SATILABİLİR?

Engelli kişiye ait olan araç 5 yıllık kullanım süresinin dolmasının ardından engelli olmayan başka bir kişiye ÖTV istisnası kapsamında satılabilir.

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