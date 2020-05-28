ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak devlet toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kişilere özel haklar verir. Tüm vatandaşların eşit şartlar ve insani düzeyde yaşamını sürdürmesi için engelli bireylere sunulan sosyal hakların içerisinde yer alan ÖTV istisnaları önemli bir yer kaplar.

Motor silindiri ve hacmine bakılmaksızın tüm vergiler dahil olmak üzere 303.200 TL altındaki araç alımlarında engelli vatandaşlara ÖTV istisnası şeklinde ifade edilen imkanlar sunulmuştur. ÖTV istisnaları için engelli bireylerin ilgili yasa kapsamında belirlenen şartlara uyması gerekir. Sizler için engelli araç alımlarına dair vatandaşların aklına takılan sorulara cevap verdik.

ÖTV İSTİSNALARINDAN YARARLANMAK İÇİN SAĞLIK RAPORUNDA YER ALAN ENGEL ORANI NE KADAR OLMALIDIR?

ÖTV istisnalarından yararlanmak içi engelli vatandaşların yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekir. Raporda engele konu olan durum ve oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için engel oranın %90 ve üzerinde; ÖTV istisnasından (indirim) faydalanmak için ise en az %40 engel oranına sahip olunması gerekir. Sağlık raporunda "ağır engelli" ya da "sürücü belgesi alabilir" ifadelerine de yer verilmelidir.