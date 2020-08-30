ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil almanın şartı! ÖTV indiriminin kapsamı nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirlenen mal ve ürünler üzerinde uygulanan harcama vergisini ifade eder. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında geliştirilen vergi türüne lüks ürün olarak ifade edilen gruplar dahil edilir. Bu nedenle ÖTV hangi mallardan alınır sorusuna cevap olarak mücevher, kürk, alkol, sigara, otomobil, beyaz eşya, benzin, kömür ve folik asit vb. ürünler sayılır. KDV ve ÖTV arasındaki fark nedir sorusuna temel cevap olarak KDV’den farklı olarak aynı malın her el değiştirmesinde ÖTV devreye girmez. Malın ithal edilmesinde ya da üretici tarafından ilk alıcıya teslim edilmesi sırasında ÖTV ödenir. Ancak motorlu taşıtlarda son tüketici adına ÖTV ödenmesi gerekir. ÖTV miktarı matrah baz alınarak hesaplanır. ÖTV matrahı ise vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesini temel alan bölüme verilen isimdir.

Pandemi süreciyle birlikte sıfır araç piyasasında sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Sıfır araç üretiminde yaşanılan sıkıntı ikinci el araçlara talebi artırdı. Artan talep beraberinde fiyat artışını getirdi. Vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarının düşmesini beklerken otomotiv sektörüne bir darbe de Cumhurbaşkanı kararıyla alınan ÖTV zammıyla geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV oranları yeniden belirlendi. Peki ÖTV indirimi nedir? Kimler ÖTV indirimi ve muafiyeti hakkından yararlanabilir? İşte ÖTV indirimine dair merak edilen tüm detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ NEDİR?

Devlet tarafından düzenlenen kanunlar çerçevesinde bazı dönemlerde sıfır kilometre araçlar için ÖTV indirimi kararı çıkartabiliyor. ÖTV indirimi sayesinde neredeyse araçlar yarı fiyatına iniyor. Vatandaşların dört gözle beklediği ÖTV indiriminden engelli bireyler sağlık raporları sayesinde daima yararlanabiliyorlar. Üstelik engel durumu yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar ise araç alımlarında ÖTV’den muaf tutuluyorlar.

ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI NELERDİR?

ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmak için ilk adımda tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alınması gerekir. ÖTV muafiyeti için sağlık raporunda engel durumunun yüzde 90 ve üzerinde; ÖTV indirimi için ise tespit edilen engellilik halinin yüzde 40’ın üstünde olması şarttır. Yüzde 40’ın altındaki oranlar için ÖTV indirimi ve muafiyeti söz konusu değildir.

Sağlık raporunda mutlaka “sürücü belgesi alabilir” ifadesinin bulunduğundan emin olunmalıdır.

Engelli kişiler ÖTV indirimi veya muafiyetinden yararlanarak yalnızca sıfır kilometre araç satın alabilirler. İkinci el araç alımlarda engel durumu dikkate alınmaz ve söz konusu haklar devreye girmez.

Özellikle ÖTV muafiyetinde satın alınan araçların engelli kişilerin üzerine kayıt edilmesi gerekir. Aracı kullanacak birinci derece akrabalar dahi kendileri adına satın alma işlemi yapamaz. Engelli bireylerin yakınlarına ÖTV indirimi ya da muafiyeti hakları tanınmaz.

Engelli vatandaşlar için ÖTV indirimi beş yıl için geçerlidir. ÖTV indirimi ya da muafiyeti hakkını kullananlar beş yıllık süre dolmadan aracı satamaz. Üstelik aynı şartlarla beş yıl içinde yeni bir araç sahibi de olamaz. Ancak sel, deprem, yangın vb. durumlarda aracın perte çıkması halinde süreye bakılmaksızın yeniden ÖTV muafiyeti ve indirimi hakkı devreye girer.

ÖTV muafiyetinden yararlanarak satın alınan bir aracı üçüncü dereceye kadar akrabalar kullanabilir. Engelli bireylerin dışında kullanımlar için ise aracın ruhsatına kişilerin adının noter tarafından eklenmesi gerekir. Ruhsatta üç kişinin adı işletilebilir. Adı işletilmeyen kişilerin aracı kullanması halinde ise cezai yaptırımlar uygulanır.

ÖTV indirimi ve muafiyeti hakkından yararlanarak alınacak otomobil fiyatının KDV ve tüm vergiler dahil olmak üzere 303.200 bin TL’nin altında olması gereklidir.

