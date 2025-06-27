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ÖTV oranları değişiyor! Arabalara zam beklenirken 'Tam zamanı' diyerek açıkladı

Otomotiv sektöründe uzun süredir gündemde olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin kabulü ardından araba fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak edilmeye başlandı. Sektör temsilcilerinden ise konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

ÖTV oranları değişiyor! Arabalara zam beklenirken 'Tam zamanı' diyerek açıkladı
Ezgi Sivritepe

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı ile ilgili düzenleme kabul edildi. Buna göre, motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenecek. Düzenlemenin komisyondan geçmesinin ardından araç almayı planlayanlar ise fiyatlarda değişimin olup olmayacağını merak etmeye başladı.

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Otomotiv ve Oto Galericileri Federasyonu (OTOFED) Genel Başkanı Hasip Akfırat, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranlarının yüzde 45’ten yüzde 80’e çıkarılmasıyla da giriş seviyesi araçlar dahil olmak üzere birçok aracın fiyatının artacağı anlamına gelmektedir",

CANİNCE

Tüketici tercihlerinin değişebileceğini ifade eden Akfırat, çevreci ve düşük motor hacimli araçlara olan ilginin de artabileceğini dile getirdi. En çok merak edilen, "Araba fiyatları artar mı?" sorusuna da yanıt veren Akfırat, şunları aktardı:

ELKETRİKLİ ATAÇ

"Ortalama artışı belirlemek için örneklerden yola çıkarsak; 1.6 lt benzinli SUV olan bir araç sınıfında vergi yükü yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıktığı için toplamda 150.000 – 300.000 TL arasında artış olabilir. Tabiki bu tahminler, distribütörlerin stoklarına ve belirledikleri fiyat politikalarına, ele aldığımız aracın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Sıfır araç piyasasında, satışlarda kısa vadede bir yavaşlama olabilir. Fakat ikinci el piyasasının ise ciddi şekilde canlaması beklenebilir"

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VATANDAŞ O ARAÇLARA YÖNELEBİLİR

İkinci el araç piyasasında fiyatların artabileceğini ifade eden Akfırat, "Ayrıca tüketici tercihlerinde, daha düşük vergi yükünün olmasından dolayı, düşük motor hacimli araçlara yönelme olasılığı yükselecektir" sözlerini kullandı.
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"ARAÇ ALMAK İÇİN TAM ZAMANI"

Otomobil için yüzde 80 ÖTV alındığını belirten Akfırat, otomobil fiyatlarında artış beklemediklerini kaydetti. Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, "Sadece pikaplarda bir artış bekliyoruz. Fakat tabii ki piyasada ÖTV nedeni ile bir fiyat artışı algısı var. Ama şu an fiyatlar çok makul. Şu anda tam araç alma zamanı" deyip sözlerini tamamladı.

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ÖTV otomobil fiyatları tbmm
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