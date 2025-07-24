ÖTV oranları değişti! Sil baştan... Elektrikli otomobiller için yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV oranları değişti. Yeni düzenleme ile göre ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında düzenlenirken elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10’luk ÖTV oranı yüzde 25’e çıktı. İşte tüm detaylar...

Yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritler modellerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olarak uygulanacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak belirlendi.

İŞTE YENİ ÖTV ORANLARI

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

HANGİ MODELLERİ ETKİLEYECEK?

NTV'de yer alan habere göre; içten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerde fiyatların düşebileceği belirtiliyor.

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV, yüzde 25 oldu. Yani Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesinin beklendiği aktarılıyor.