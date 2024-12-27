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ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen duyuruldu! İşte o otomobiller…

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 08:33
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TBMM Genel Kurulu, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımlarına ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Yeni yasaya göre, engelliler artık araçlarını 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirebilecek. Ayrıca, araç alımında yüzde 40 yerlilik oranı aranacak, ithal lüks araçlar ise kapsama girmeyecek. İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar...

ÖTV'siz alınabilecek araçlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen duyuruldu! İşte o otomobiller…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, engelli vatandaşların araç alımına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alım hakkı ile ilgili olarak, engelliler ve malul bireyler için getirilen yeni düzenlemeyle, araç alımında dikkate alınacak kriterler ve süreler değiştirildi.

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CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLDİ

Yeni düzenlemeyle, engellilere ÖTV’siz araç alımında hangi araçların istisna kapsamında olacağı, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlenmeye başlanacak. Bu karar, Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetkiyle belirlenecek.

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ARAÇ DEĞİŞİM SÜRESİ 10 YILA ÇIKARTILDI

ÖTV muafiyetli araç alımında dikkat çeken bir diğer yenilik, araçların değiştirilme süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması oldu. Bu düzenleme ile engelli bireyler, ÖTV'siz araçlarını artık 10 yılda bir değiştirebilecek. Ancak, araç alındıktan sonra bu 10 yıl boyunca aracın satışı yasaklanacak.

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YERLİLİK ORANI ŞARTI

Yeni düzenleme ile engelliler için alınacak araçlarda yüzde 40'lik bir yerlilik oranı şartı getirildi. Bu değişiklikle birlikte, ithal lüks araçlar ÖTV muafiyetli engelli araçları kapsamına giremeyecek. Engelli vatandaşların alacağı araçların yerli katkı oranı, motor hacmi, emisyon türü ve değeri Cumhurbaşkanının belirleyeceği ölçütlere göre şekillenecek.

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ARAÇ KULLANAMAYANLAR İÇİN AİLEYE HAK

18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumda olan engelli bireyler için önemli bir düzenleme yapıldı. Bu kişiler için araç kullanma hakkı, aile bireylerine tanınacak. Ayrıca, engelli bireylerin satın alacakları aracı aileleri de alabilecek ve aracın işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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ŞEHİT AİLELERİNE YARAR SAĞLANACAK

ÖTV muafiyetli araç alımından, şehit eşleri ve çocukları da yararlanabilecek. Eş ve çocuk bulunmayan durumda ise anne veya babadan birisi, yalnızca bir defaya mahsus olarak bu haktan faydalanabilecek.

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2025 YILI İÇİN ÜST LİMİT ARTACAK

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alımının üst limiti, 2025 yılında yüzde 43,93 artarak 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek. Bu artışla birlikte, engelli vatandaşlar için daha yüksek fiyatlı araçların alınması mümkün olacak.

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İŞTE O ARAÇLAR...

Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilere ÖTV’siz araç alımında bazı modellerin tercih edilebileceği belirtiliyor. Bunlar arasında şu araçlar yer alıyor:

Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon
Togg T10X
Toyota Corolla ve C-HR
Renault Clio, Duster ve Megane
Hyundai i10, i20 ve Bayon

Anahtar Kelimeler:
Araç ÖTV araba engelli
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