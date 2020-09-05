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ÖTV sonrası araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır arabalar hangileri? Markaların en ucuz sıfır araba fiyatları 2020!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Otomobil alımında ÖTV oranı ile matrahı değiştikten sonra vatandaşlar arasında ÖTV sonrası araç fiyatları ne kadar olduğunu yönünde araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile cari açığa olumsuz yönde etki eden otomobil ithalatının azaltılabilmesi ve yerli üreticilerin desteklenebilmesi adına lüks ve ithal otomobillerde ÖTV oranı arttı. Şimdi bu değişikliğin ardından en ucuz sıfır arabalar araştırılıyor. İşte en ucuz sıfır araba fiyatları 2020

ÖTV sonrası araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır arabalar hangileri? Markaların en ucuz sıfır araba fiyatları 2020!

En ucuz sıfır arabalar gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşlar, ÖTV zammı sonrası en ucuz sıfır araba 2020 fiyatlarını araştırıyor. Otomobil alımında değişen ÖTV oranı ve matrahı ile beraber otomobil fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Cari açığı olumsuz anlamda etkileyen otomobil ithalatının azaltılabilmesi ve yerli üreticilerin desteklenebilmesi adına Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV oranında artış yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren karar sonrasında firmalar da fiyatlarını güncelledi. İşte Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota ve Volkswagen markalarına ait model olarak en ucuz sıfır araba fiyatları 2020

ÖTV sonrası araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır arabalar hangileri? Markaların en ucuz sıfır araba fiyatları 2020!

ÖTV SONRASI ARAÇ FİYATLARI

ÖTV sonrası araba fiyatları değişiklik gösterdiği için vatandaşlar sık sık güncel fiyatlarla ilgili araştırma yapıyor. Merak edilen markalardan bir tanesi olan Audi markasının uygun fiyatlı modeli olan A3 Sportback öne çıkıyor. A3 Sportback fiyatı 373 bin 141 TL olarak güncellendi. Bir diğer marka olan BMW’de ise 118i modeli 366 bin 500 TL fiyat ile satılıyor. Alınabilecek ucuz arabalar arasında merak edilen bir diğer marka ise Citroen markası. Citroen markasının C3 FEEL 1.2 PureTech modelinin fiyatı 157 bin 500 TL.

Vatandaşlar arasında alınabilecek en uygun araba araştırması yapılırken Dacia markasına da göz atılıyor. Dacia markasının en uygun fiyatlı modellerinden olan Dacia Logan Ambiance Turbo fiyatı 131 bin 900 TL. Diğer bir uygun fiyatlı sıfır arabalar arasında bulunan araç olan Fiat Egea 110 bin 900 TL satış fiyatı ile sunuluyor. Ford Fiesta Titanium ise 186 bin 500 TL satış fiyatına sahip. Honda Civic Sedan Elegance 209 bin 600 TL olurken Kia Rio ise 139 bin 900 TL satış fiyatıyla sunuluyor. ÖTV sonrası otomobil fiyatları konusunda bir diğer merak edilen marka ise Mercedes. Mercedes A serisi 347 bin 400 TL fiyata sahip.

Mitsubishi Space Star 159 bin 850 TL fiyatla satılırken uygun fiyatlı arabalar arasında gösterilen Opel Corsa Essential ise 144 bin 900 TL fiyat ile satışa çıkarılıyor. Bunların yanı sıra Peugeot 301 Active Dizel 167 bin 900 TL, Renault Clio Joy 0.9 TCe 120 bin 900 TL, Seat İbiza 179 bin 500 TL, Toyota Corolla 1.6 vision 161 bin 800 TL ve Volkswagen Polo Trendline ise 165 bin 900 TL olarak fiyatlandırılıyor. Vatandaşların ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları konusunda araştırmaları devam ediyor.

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