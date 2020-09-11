ÖTV sonrası Audi A3 fiyat farkı şaşırttı!

ÖTV sonrası Audi A3 fiyatlarındaki fark şaşırttı! Neredeyse 100 bin TL'yi bulan fiyat farkı, otomobil meraklıları ve Audi A3 alıcıları için büyük şoke oldu. Audi A3'ün ÖTV sonrası ve öncesi fiyat farkına dair analizin detayları şöyle...

ÖTV SONRASI AUDİ A3 FİYAT FARKI BÜYÜK!

ÖTV'ye Ağustos sonunda yapılan zam, Eylül ayı itibariyle önce sıfır araç sonra da dalga dalga ikinci el araç piyasasını etkiledi. ODD verilerine göre ÖTV zammına rağmen bir önceki yıla göre araba alım satım adedi fazla. Elbette bunun farklı nedenleri de var. Diğer yandan sıfır araba almak isteyenler için bütçe planlarının tamamen sil baştan yapılması gibi bir durum söz konusu. Zira, zamla birlikte bazı otomobillerin fiyatı büyük ölçüde değişti. Onlardan biri de Audi A3.

AUDİ A3'ÜN ÖTV SONRASI FİYATI

ÖTV zammı, en çok premimum markaları etkiledi. Özellikle Türkiye'de üretilen markalar, zamdan en az etkilenenler oldu. Premium sınıfın gözdelerinden olan Audi markasının kompakt modeli A3'ün ÖTV'li fiyatı ise büyük fark yarattı.

Komapkt sınıfın en havalı seçeneklerinden biri olan Audi A3 modelinin cabrio, sedan, HB şeklinde üç farklı karoserde satışı var. Bunlardan cabrio olanında çok net bir ÖTV etkisi var. Öyle ki cabrio Audi A3'ün Temmuz fiyatı ile Aylül başındaki fiyatı arasında 100 bin TL fark var. A3 Cabrio modelinin 345.269 TL’den 445.994 TL’ye yükselmiş olması inanılmaz.

Bu otomobili Temmuz 2020 tarihinde alan birinin bugün satmak istediğinde yaklaşık 100 bin TL para kazanması gibi ilginç bir tablo çıkıyor ortaya...



