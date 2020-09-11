ÖTV Sonrası Fiat Egea Fiyat Listesi en çok aranan konulardan biri oldu. Fiat Egea'nın ÖTV zamlı fiyatı için Egea fiyat listesine baktık. Güncel Fiat Egea fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam edin…

GÜNCEL FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

Hem araç filoları, hem kiralama şirketleri hem de bireysel kullanıcı için Egea modelleri ideal çözüm sunuyor. Özellikle Fiat Egea Sedan fiyatı, en çok aranan konu başlıklarından biri. Zira, sedan Egea geniş yaşam alanı ve yerli üretim damgası ile oldukça çekici bir seçenek haline geldi. Peki, Eylül 2020 Fiat Egea fiyat listesi nasıl?

Fiat Türkiye’nin resmi web sitesinden aldığımız verilerle Fiat Egea fiyat listesi ve kampanyalı Egea fiyatları üzerine bir listele hazırladık. Fiat Egea ailesi Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) seçeneklerinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle:

ÖTV SONRASI FİAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası Egea sedan fiyat listesi 116.900TL’den başlıyor. Elbette bu rakam, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı. Kredi faizleri, pakete ek opsiyonlar gibi konular devreye girince fiyatlar değişiyor. ÖTV’den sonra Fiat Egea Sedan fiyat listesine göz atalım.