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ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.09.2020 08:09 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi nasıl? Sıfır Egea fiyat listesindeki en uygun Egea seçeneğinin fiyatı ne? ÖTV'den sonra Egea fiyatları ne kadar değişti...

ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi

ÖTV Sonrası Fiat Egea Fiyat Listesi en çok aranan konulardan biri oldu. Fiat Egea'nın ÖTV zamlı fiyatı için Egea fiyat listesine baktık. Güncel Fiat Egea fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam edin…

GÜNCEL FİAT EGEA FİYAT LİSTESİ

Hem araç filoları, hem kiralama şirketleri hem de bireysel kullanıcı için Egea modelleri ideal çözüm sunuyor. Özellikle Fiat Egea Sedan fiyatı, en çok aranan konu başlıklarından biri. Zira, sedan Egea geniş yaşam alanı ve yerli üretim damgası ile oldukça çekici bir seçenek haline geldi. Peki, Eylül 2020 Fiat Egea fiyat listesi nasıl?

Fiat Türkiye’nin resmi web sitesinden aldığımız verilerle Fiat Egea fiyat listesi ve kampanyalı Egea fiyatları üzerine bir listele hazırladık. Fiat Egea ailesi Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) seçeneklerinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle:

ÖTV SONRASI FİAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası Egea sedan fiyat listesi 116.900TL’den başlıyor. Elbette bu rakam, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı. Kredi faizleri, pakete ek opsiyonlar gibi konular devreye girince fiyatlar değişiyor. ÖTV’den sonra Fiat Egea Sedan fiyat listesine göz atalım.

Sıfır Egea fiyat

ÖTV’DEN SONRA FİAT EGEA HB FİYAT LİSTESİ

ÖTV’den sonra Fiat Egea HB fiyat listesi de değişti. Peki, ÖTV’den sonra Egea hatchback fiyatları ne oldu?

Sıfır Egea HB fiyat

ÖTV SONRASI FİAT EGEA SW FİYAT LİSTESİ

Station Egea fiyatları da değişti. Ülkemizdeki kullanıcıya tam da uygun kasa tipi olan SW, geniş aileleri rahat ettirecek bir yapıya sahip. Bakalım, ÖTV zamlı Egea SW fiyat listesi nasıl?

  • Egea SW Street 1.3 M.Jet 95 HP 174.900 TL
  • Egea SW Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 211.900 TL
  • Egea SW Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT 215.900 TL
  • Egea SW S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT 218.900 TL

GÜNCEL FİYAT KAMPANYALARI

Kampanyalı Egea almak isteyenler ya da güncel Egea kampanyalarını merak edenler için kampanyalı Egea fiyatlarına da baktık. Elbette kampanya detayları için Egea resmi sitesi aracılığıyla ya da showroomlara giderek iletişim kurmanız gerek.

Fiat Egea ailesi Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) üyeleriyle tavsiye edilen kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:

Sedan Egea Kampanyalı Fiyatı

Fiat Egea HB Kampanyalı Fiyatı

SW Egea Kampanya

GÜNCEL EGEA FİYAT LİSTESİNDEKİ OPSİYONLAR

Mat boyalı olanı istiyorum ya da çift renk tercih ediyorum gibi seçenekler için ödeyeceğiniz rakamlara da baktık. Sıfır Egea almak isteyenlere sunulan opsiyonlar, otomobili farklı ve kişiye özel kılmayı amaçlıyor.

Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) üyeleri için hazırlanmış, konfor ve estetik artıran opsiyonların teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Sedan Stil Paketi: 5.500 TL,
  • Metalik Boya: 1.500 TL ,
  • Mat Boya: 5.000 TL
  • Çift Renk: 2.500 TL
  • Özel Renk: (Tutku Kırmızı, Spor Gri) 1.500 TL,

ENGELLİ İNDİRİMİYLE FİAT EGEA FİYATLARI

Fiat Egea'nın engelli araç (E6D 2020) indirimleri Engelli Sürücü ve Engelli Yolcu opsiyonları ile aşağıdaki gibi.
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (KDV Dahil, ÖTV ve MTV Hariç)

  • Egea HB Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    126.200 TL
  • Egea HB Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    129.500 TL
  • Egea HB Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.200 TL
  • Egea HB S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    134.500 TL
  • Egea HB Sport 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    143.500 TL
  • Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    124.900 TL
  • Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    126.900 TL
  • Egea Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    129.500 TL
  • Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.200 TL
  • Egea SW Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.900 TL
  • Egea SW Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    135.500 TL
  • Egea SW S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    137.500 TL

ENGELLİ YOLCU
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (KDV Dahil, ÖTV ve MTV Hariç)

  • Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP
    88.500 TL
  • Egea HB Street 1.3 M.Jet 95 HP
    107.800 TL
  • Egea HB Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    126.200 TL
  • Egea HB Urban Plus 1.4 Fire 95 HP
    90.600 TL
  • Egea HB Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP
    110.500 TL
  • Egea HB Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    129.500 TL
  • Egea HB Mirror 1.4 Fire 95 HP
    94.700 TL
  • Egea HB Mirror 1.3 M.Jet 95 HP
    113.200 TL
  • Egea HB Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.200 TL
  • Egea HB S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    134.200 TL
  • Egea HB Sport 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    143.500 TL
  • Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP
    76.100 TL
  • Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP
    97.100 TL
  • Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    124.900 TL
  • Egea Sedan Urban Plus 1.4 Fire 95 HP
    85.750 TL
  • Egea Sedan Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP
    103.800 TL
  • Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP
    126.900 TL
  • Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    126.900 TL
  • Egea Sedan Mirror 1.4 Fire 95 HP
    88.500 TL
  • Egea Sedan Mirror 1.3 M.Jet 95 HP
    106.500 TL
  • Egea Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP
    129.500 TL
  • Egea Sedan Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    129.500 TL
  • Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP
    132.200 TL
  • Egea Sedan Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.200 TL
  • Egea SW Street 1.3 M.Jet 95 HP
    111.200 TL
  • Egea SW Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    132.900 TL
  • Egea SW Mirror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    135.500 TL
  • Egea SW S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT
    137.500 TL

Engelli Aparat Çözümleriyle Fiat Egea / Egea’da Engelli Çözümleri Neler?

Fiat Egea'nın engelli araçlar için sunduğu aparat çözümlerinin fiyat listesi (KDV Dahil) aşağıdaki gibidir:

  • Engelli Sürücü Elden Kontrollü Gaz ve Fren Kiti fiyatı: 4.965 TL
  • Sol Gaz Pedal Kiti fiyatı: 1.812 TL
  • Direksiyon Üstü Tutma Kolu: 1.607 TL
  • Engelli Yolcu Çift Kollu Otomatik Araç Lifti: 34.480 TL
  • Hareketli Yolcu Koltuğu Sistemi: 32.000 TL
  • Tekerlekli Sandalye Olabilen Araç Koltuğu Sistemi: 45.500 TL

Sıfır Egea Fiyatları Makul!

Özetle; 2020 Ağustos itibariyle sıfır Egea almayı düşünenler için markanın opsiyon ve kampanyalı listelerindeki en uygun fiyatlı Egea seçeneği, Sedan Easy (1.4 Fire 95 HP) olurken en yüksek fiyatlı Egea seçeneği Egea HB SPORT (1.6 M.Jet 120 HP DCT) oluyor.

Engelli indirimiyle engelli sürücüler için en uygun fiyatlı Egea seçeneği, Sedan Easy (1.6 M.Jet 120 HP DCT) olurken en yüksek fiyatlı seçenek Egea HB SPORT (1.6 M.Jet 120 HP DCT) oluyor.

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