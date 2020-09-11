ÖTV Sonrası Fiat Egea Fiyat Listesi en çok aranan konulardan biri oldu. Fiat Egea'nın ÖTV zamlı fiyatı için Egea fiyat listesine baktık. Güncel Fiat Egea fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam edin…
Hem araç filoları, hem kiralama şirketleri hem de bireysel kullanıcı için Egea modelleri ideal çözüm sunuyor. Özellikle Fiat Egea Sedan fiyatı, en çok aranan konu başlıklarından biri. Zira, sedan Egea geniş yaşam alanı ve yerli üretim damgası ile oldukça çekici bir seçenek haline geldi. Peki, Eylül 2020 Fiat Egea fiyat listesi nasıl?
Fiat Türkiye’nin resmi web sitesinden aldığımız verilerle Fiat Egea fiyat listesi ve kampanyalı Egea fiyatları üzerine bir listele hazırladık. Fiat Egea ailesi Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) seçeneklerinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle:
ÖTV sonrası Egea sedan fiyat listesi 116.900TL’den başlıyor. Elbette bu rakam, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı. Kredi faizleri, pakete ek opsiyonlar gibi konular devreye girince fiyatlar değişiyor. ÖTV’den sonra Fiat Egea Sedan fiyat listesine göz atalım.
ÖTV’den sonra Fiat Egea HB fiyat listesi de değişti. Peki, ÖTV’den sonra Egea hatchback fiyatları ne oldu?
Station Egea fiyatları da değişti. Ülkemizdeki kullanıcıya tam da uygun kasa tipi olan SW, geniş aileleri rahat ettirecek bir yapıya sahip. Bakalım, ÖTV zamlı Egea SW fiyat listesi nasıl?
Kampanyalı Egea almak isteyenler ya da güncel Egea kampanyalarını merak edenler için kampanyalı Egea fiyatlarına da baktık. Elbette kampanya detayları için Egea resmi sitesi aracılığıyla ya da showroomlara giderek iletişim kurmanız gerek.
Fiat Egea ailesi Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) üyeleriyle tavsiye edilen kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:
Mat boyalı olanı istiyorum ya da çift renk tercih ediyorum gibi seçenekler için ödeyeceğiniz rakamlara da baktık. Sıfır Egea almak isteyenlere sunulan opsiyonlar, otomobili farklı ve kişiye özel kılmayı amaçlıyor.
Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback (HB) ve Station Wagon (SW) üyeleri için hazırlanmış, konfor ve estetik artıran opsiyonların teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:
Fiat Egea'nın engelli araç (E6D 2020) indirimleri Engelli Sürücü ve Engelli Yolcu opsiyonları ile aşağıdaki gibi.
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (KDV Dahil, ÖTV ve MTV Hariç)
ENGELLİ YOLCU
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (KDV Dahil, ÖTV ve MTV Hariç)
Fiat Egea'nın engelli araçlar için sunduğu aparat çözümlerinin fiyat listesi (KDV Dahil) aşağıdaki gibidir:
Özetle; 2020 Ağustos itibariyle sıfır Egea almayı düşünenler için markanın opsiyon ve kampanyalı listelerindeki en uygun fiyatlı Egea seçeneği, Sedan Easy (1.4 Fire 95 HP) olurken en yüksek fiyatlı Egea seçeneği Egea HB SPORT (1.6 M.Jet 120 HP DCT) oluyor.
Engelli indirimiyle engelli sürücüler için en uygun fiyatlı Egea seçeneği, Sedan Easy (1.6 M.Jet 120 HP DCT) olurken en yüksek fiyatlı seçenek Egea HB SPORT (1.6 M.Jet 120 HP DCT) oluyor.
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