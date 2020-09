ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesi nasıl?

ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesine baktık. Sıfır Panda almayı düşünenler için Fiat Panda’nın ÖTV sonrası fiyat listesi hazır.

ÖTV SONRASI FİAT PANDA FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesi de küçük sınıfta yeni bir araba almak isteyenlerin merak ettikleri arasında. Şehir içinde küçük ve ekonomik araba arayışına konforlu bir yanıt sunan Panda’nın ÖTV’den sonra değişen fiyatları aşağıdaki gibi.

En küçük detaylara kadar düşünülmüş özgün tasarımı, fonksiyonel ve eğlenceli ruhuyla Fiat Panda son zamanların en çok ilgi çeken otomobillerinden biri oldu. Fiat Panda ailesinde donanıma ve yakıt tipine göre değişen fiyatlar şöyle:

- FİAT PANDA URBAN FİYATI

Tarzınızı şehre taşıyacak Fiat Panda Urban’ın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 123.900 TL’dir. Kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 115.900 TL’dir. Kullanıcılar fiyatlara ek olarak opsiyonlardan da yararlanabilir.

FİAT PANDA URBAN OPSİYON LİSTESİ

Aracınıza metalik boya yaptırabilir ya da Plus pakete geçiş yapabilirsiniz. Plus Paketin içinde; arka park sensörü, Bluetooth, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu gibi ek özellikler yer alıyor. Metalik boyanın tavsiye edilen opsiyon bedeli 1.500 TL, Plus Paket’in tavsiye edilen opsiyon bedeli 5.000 TL’dir.