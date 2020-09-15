ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesi nasıl?

ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesine baktık. Sıfır Panda almayı düşünenler için Fiat Panda’nın ÖTV sonrası fiyat listesi hazır.
ÖTV sonrası Fiat Panda fiyat listesi de küçük sınıfta yeni bir araba almak isteyenlerin merak ettikleri arasında. Şehir içinde küçük ve ekonomik araba arayışına konforlu bir yanıt sunan Panda’nın ÖTV’den sonra değişen fiyatları aşağıdaki gibi.
En küçük detaylara kadar düşünülmüş özgün tasarımı, fonksiyonel ve eğlenceli ruhuyla Fiat Panda son zamanların en çok ilgi çeken otomobillerinden biri oldu. Fiat Panda ailesinde donanıma ve yakıt tipine göre değişen fiyatlar şöyle:
Tarzınızı şehre taşıyacak Fiat Panda Urban’ın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 123.900 TL’dir. Kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 115.900 TL’dir. Kullanıcılar fiyatlara ek olarak opsiyonlardan da yararlanabilir.
Aracınıza metalik boya yaptırabilir ya da Plus pakete geçiş yapabilirsiniz. Plus Paketin içinde; arka park sensörü, Bluetooth, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu gibi ek özellikler yer alıyor. Metalik boyanın tavsiye edilen opsiyon bedeli 1.500 TL, Plus Paket’in tavsiye edilen opsiyon bedeli 5.000 TL’dir.
Panda Cross’un Fiat Panda Cross’un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 136.400 TL. Kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 128.400 TL’dir. Kullanıcılar fiyatlara ek olarak opsiyonlardan da yararlanabilir.
Kullanıcılar ek olarak sadece metalik boya tercih edebilir. Urban modelinin Plus paketi içinde yer alan özellikler Cross modelinin standart paketinde bulunmaktadır. Metalik boyanın tavsiye edilen opsiyon bedeli ise 1.500 TL’dir.
Yenilenen Panda Cross 4x4; yüksek donanımı, AWD Çekiş Sistemi, elektronik kilitli diferansiyel sistemi ve sürüş modu seçici özellikleriyle şimdi daha havalı. 4x4’ün alttan gelen darbelere karşı motoru koruyan metal plakası ile arazi için güçlü bir seçenek olabilir.
Panda Cross 4X4’ün tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 173.900 TL’dir. Kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 165.900 TL’dir. Kullanıcılar fiyatlara ek olarak opsiyonlardan da yararlanabilir.
Panda Cross 4X4’ün standart paketine ek olarak Cross Plus Paketine sahip olabilirsiniz. Cross Plus paketin içinde; Krom görünümlü ön arka Cross tampon, Yan kapı çıtası, tavan rayı, kırmızı çeki halkaları, 15’’ Alaşım Jant ve özel kahverengi iç döşeme gibi özellikler var.
Cross Plus Paketi’nin tavsiye edilen opsiyon bedeli ise 7.000 TL’dir.
Özetle; Fiat Panda ailesinin en uygun modelinin 115.900 TL’den başlayan fiyatlarla Panda Urban olduğunu görüyoruz. En pahalı Fiat Panda modelinin ise yenilenen tasarımıyla Panda Cross 4x4 olduğunu görüyoruz. Fiat Panda Cross 4X4 fiyatı da 165.900 TL’den başlıyor.
Fiat’ın sağlık çalışanlara ek indirim uygulaması da var. Markanın resmi web sitesinde paylaşıldığı üzere sağlık çalışanlarına %3 indirim uygulanıyor ve Fiat araba sağlık çalışanları indirimi 1 Ekim 2020’ye kadar geçerli. Bu konuda bilgi almak üzere Fiat yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum