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ÖTV sonrası Kuga fiyatı 1 milyon TL'yi geçti!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.09.2020 07:20 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Kuga fiyatı 1 milyon TL'yi geçti! ÖTV zammından sonra Ford kUga fiyatı ne oldu? Güncellenen 2020 Ford Kuga fiyat listesine birlikte bakalım...

ÖTV sonrası Kuga fiyatı 1 milyon TL'yi geçti!

ÖTV sonrası Kuga fiyatı 1 milyon TL'yi geçti! ÖTV zammından sonra araba fiyatları deyim yerindeyse uçtu. Artık sıfır km araba almak hayal oldu diyenlerin sayısı hiç de az değil. Diğer yandan ÖTV zammının ikinci ele yansıması da ağır olacak. Peki, Ford'un SUV modeli Kuga'nın ÖTV'den sonra fiyatı ne oldu?

ÖTV SONRASI FORD KUGA FİYATI NE OLDU?

ÖTV sonrası Kuga fiyatı en çok merak edilenlerden biri. SUV segmentinin en sağlam oyuncularından biri olan Kuga, geniş yaşam alanı ve heybetli görüntüsü kadar markanın sağlam imajı ile de tutuluyor. Ürün gamında hibrid motor seçeneği de olan Kuga'nın ÖTV'den sonraki fiyat listesi epeyce zorlayıcı görünüyor. Özellikle Hibrid Kuga almayı düşünenler için işler epeyce zorlaşmış görünüyor.

2019-ford-kuga

1.098.900 TL NE DEMEK?

Zam sonrasında Kuga fiyatlarında 1.098.900 TL rakamını görmek elbette şoke edici oluyor. Zira, şarjedilebilir Hibrit Kuga fiyat etiketinde 1.098.900 TL yazıyor. Yine zam sonrasında en uygun Kuga fiyatı 343.600 TL'den başlıyor.

ford kuga 1

ÖTV'DEN SONRA KUGA FİYAT LİSTESİ

2020 Ford Kuga fiyat listesi ya da güncel Ford Kuga fiyat listesi araşında olanlar için markanın resmi web sitesinden aldığımız fiyat listesini de paylaşıyoruz:

  • Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin – 343.600 TL - Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel – 357.700 TL
  • Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel – 369.400 TL
  • Titanium 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel- 400.800 TL
  • STLine 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel – 444.200 TL
  • STLine 2.5L Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 1.098.900 TL
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