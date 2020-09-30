ÖTV sonrası Maserati fiyat listesi uçuyor!

ÖTV sonrası Maserati fiyatları nasıl? ÖTV ile Maserati'ye ne kadar zam geldi? 2020 Maserati fiyat listesine bakalım...

Yakın zamanda gelen ÖTV zammı sonrası birçok araba modelinin fiyatında değişiklikler yaşandı. ÖTV zammı, en çok lüks sınıfı vurdu. Dolayısıyla ÖTV sonrası Maserati fiyatları da merak edilenler arasında. 2020 Maserati fiyat listesi veya ÖTV sonrası Maserati fiyat listesi olarak aranmakta olan konu Maserati Ghibli fiyatı yanı sıra Maserati Levante fiyatı ve Maserati Quattroporte fiyatı olarak da aratılmakta.

ÖTV SONRASI MASERATİ FİYAT LİSTESİ

Yakın zamanda otomobillere gelen ÖTV zammından etkilenen Maserati modellerinin fiyatı artmış durumda. Güncel Maserati fiyat listesine baktığımızda ciddi bir artışla karşılaşıyoruz. Maserati Ghibli fiyat listesi, Maserati Levante fiyat listesi, Maserati Quattroporte fiyat listesi özelinde Maserati 2020 fiyatlarına tek tek bakalım...

2020 MASERATİ GHİBLİ FİYAT LİSTESİ

Ghibli MHEV 330 Hp 2.0 Maserati fiyatı: 1.455.660 ₺

Ghibli MHEV 330 Hp 2.0 GranLusso Maserati fiyatı: 1.704.286 ₺

Ghibli MHEV 330 Hp 2.0 GranSport Maserati fiyatı: 1.704.286 ₺

Ghibli S Q4 GranLusso V6 430 Hp MY21 Maserati fiyatı: 3.217.242 ₺

Ghibli S Q4 GranSport V6 430 Hp MY21 Maserati fiyatı: 3.217.242 ₺

Ghibli Trafeo Maserati fiyatı: 4.001.320 ₺ 2020 MASERATİ LEVANTE FİYAT LİSTESİ

Levante Diesel V6 275 Hp Maserati fiyatı: 2.311.495 ₺

Levante Diesel GranLusso V6 275 Hp Maserati fiyatı: 2.733.601 ₺

Levante Diesel GranSport V6 275 Hp Maserati fiyatı: 2.733.601 ₺

Levante Diesel V6 275 Hp MY21 Maserati fiyatı: 2.345.514 ₺

Levante Diesel GranLusso V6 275 Hp MY21Maserati fiyatı: 2.768.18₺

Levante Diesel GranSport V6275Hp MY21Maserati fiyatı: 2.768.181₺

Levante V6 350 Hp Maserati fiyatı: 2.378.649 ₺

Levante GranLusso V6 350 Hp Maserati fiyatı: 2.800.754 ₺

Levante GranSport V6 350 Hp Maserati fiyatı: 2.800.754 ₺

Levante V6 350 Hp MY21 Maserati fiyatı: 2.411.702 ₺

Levante GranLusso V6 350 Hp MY21 Maserati fiyatı: 2.833.949 ₺

Levante GranSport V6 350 Hp MY21Maserati fiyatı: 2.833.949 ₺

Levante GTS MY21 Maserati fiyatı: 4.240.537 ₺

Levante Trafeo MY21 Maserati fiyatı: 4.849.904 ₺

2020 MASERATİ QUATTROPORTRE FİYATLARI

Quattroporte donanımlı Maserati fiyat listesi aşağıdaki gibi:

Quattroporte Diesel V6 275hp Maserati fiyatı: 3.298.007 ₺

Quattroporte Diesel GranLusso V6 275hp Maserati fiyatı: 3.672.146 ₺

Quattroporte Diesel GranSport V6 275hp Maserati fiyatı: 3.672.146 ₺

Quattroporte S Q4 V6 430hp Maserati fiyatı: 3.768.079 ₺

Quattroporte S Q4 GranLusso V6 430hp Maserati fiyatı: 4.143.817 ₺

Quattroporte S Q4 GranSport V6 430hp Maserati fiyatı: 4.143.817 ₺

ÖTV zammı sonrası Maserati fiyatları yukarıdaki gibi. 2020 Maserati fiyatları elbette çok yüksek rakamlar. Diğer yandan yüksek emisyon değerleri ve güçlü motor ile lüks tüketim bir araya gelince yapılan zammın en çok bu modeli etkilemesi de normal.

