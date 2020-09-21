ÖTV sonrası o araçlara talep arttı! ÖTV zammı sonrası fiyatı düşen araçlar hangileri?

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 yılı için ÖTV zammı ile beraber çok daha fazla araştırılmaya başlandı. Yapılan düzenleme ile beraber Özel Tüketim Vergisi’nde artış yaşanması sonrası halihazırda artan ikinci el araba fiyatları üzerinde biraz daha artış oldu. Bu nedenle vatandaşlar, en uygun sıfır araçlar ile ilgili araştırma içine girerek sıfır araba alma seçeneğini de değerlendiriyor. İHA haberine göre Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay; ÖTV artışı ve ÖTV düzenlemesinin ardından talebin arttığı araçları değerlendirdi. Peki, ÖTV sonrası fiyatı düşen arabalar hangileri? ÖTV sonrası araba fiyatları nasıl oldu? Bütçeye uygun alınabilecek sıfır arabalar hangileri? İşte detaylar... ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER? Alper Onay; pandemi sürecinde özel araç eğiliminde bir artış olduğunu ve önümüzdeki günlerde herhangi bir sorun yaşanmazsa araç tedariği ile ilgili sorunun da geçeceğini belirtti. Otomotiv sektöründe 2 senedir ertelenen bir talebin olduğuna dikkat çeken Onay, pandemiyle beraber insanların yeni araç sahibi olma konusunda bir eğilim yaşadığının gözlemlendiğini söyledi.

Pandemi boyunca üretime ara verilmesi durumunun tedarik sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirten Onay, satışlarla ilgili en belirleyici unsurun tedarik ve araç bulunurluğu ile ilgili sıkıntı olduğunu aktardı. Gelecek aylarda salgının gidişatında beklenmeyen bir gelişme olmaması halinde tedarik konusunun da tamamıyla çözüleceğini düşündüklerini belirtti. Bir süredir yetkililer, araç fiyatlarındaki yükselişin tedarik sorunundan kaynaklandığını aktarıyordu. ÖTV ZAMMI SONRASI FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR Vatandaşlar tarafından getirilen ÖTV düzenlemesi ile beraber ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Otomotiv sektörünün yakından ilgilendiği bir diğer konu olarak ÖTV matrahlarına da değinen Onay, ÖTV zammının üst segment araçlarda fiyat artışına yol açtığını ancak orta ve alt segmentlerin bundan fazla etkilenmediğinin görüldüğünü söyledi. Özellikle son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla sıfır alınabilecek en ucuz araba araştırmaları yapılıyor. Onay, yeni düzenlemenin orta ve alt segmente dahil olan bazı modellerin fiyatları üstünde pozitif anlamda bir etki oluşturduğunu belirtti. Sıfır alınabilecek uygun arabalar konusunda üst segmentteki artışlar neticesinde 1.6 lt motor hacmi altındaki araçlara da bir yönelim olmasını beklediklerini söyledi.