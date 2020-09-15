ÖTV sonrası Peugeot 2008 fiyat listesi nasıl? Yeni 2008’in fiyatları ÖTV’den sonra ne kadar değişti? ÖTV zamlı Peugeot 2008 fiyat listesi için okumaya devam edin...

ÖTV SONRASI PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası sıfır 2008 fiyat listesi ve yeni Peugeot 2008 kaç para oldu gibi aramalar sıklık yapılıyor. Markanın ve SUV segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan Peugeot 2008’in ÖTV’den sonraki fiyat listesini markaja aldık. Güncel 2008 fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam ediniz.

GÜNCEL PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

Güncel 2008 fiyat listesi 281 bin TL bareminden başlıyor. Elbette güncel Peugeot kampanyaları, bankaların faiz oranları ve diğer detaylarla fiyatlar değişiklik gösterebilir. Peugeot markasının resmi web sitesine göre 2020 model Peugeot 2008 fiyat listesi şöyle:

Yerden yüksekliği, akıcı ve güçlü çizgileriyle tasarımda ön plana çıkan Peugeot Yeni SUV 2008 bu detayların katkısıyla hem güçlü hem de sportif bir otomobil görünümü sunuyor. Hem tasarımı çok yenilikçi hem yaşam alanı çok yeterli. Açılır cam tavan ve geniş bagaj hacmi gibi diğer özellikler Yeni SUV 2008'in dikkat çeken özelliklerinden bazıları.