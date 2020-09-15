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ÖTV sonrası Peugeot 2008 fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Temmuzda 2008 alanla bugün alan arasında ne fark var? ÖTV sonrası Peugeot 2008 fiyat listesi için haberimizi okuyun. Değişen fiyatları görün...

ÖTV sonrası Peugeot 2008 fiyat listesi

ÖTV sonrası Peugeot 2008 fiyat listesi nasıl? Yeni 2008’in fiyatları ÖTV’den sonra ne kadar değişti? ÖTV zamlı Peugeot 2008 fiyat listesi için okumaya devam edin...

ÖTV SONRASI PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası sıfır 2008 fiyat listesi ve yeni Peugeot 2008 kaç para oldu gibi aramalar sıklık yapılıyor. Markanın ve SUV segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan Peugeot 2008’in ÖTV’den sonraki fiyat listesini markaja aldık. Güncel 2008 fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam ediniz.

GÜNCEL PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

Güncel 2008 fiyat listesi 281 bin TL bareminden başlıyor. Elbette güncel Peugeot kampanyaları, bankaların faiz oranları ve diğer detaylarla fiyatlar değişiklik gösterebilir. Peugeot markasının resmi web sitesine göre 2020 model Peugeot 2008 fiyat listesi şöyle:

Peugeot 2008 Fiyat Listesi

Yerden yüksekliği, akıcı ve güçlü çizgileriyle tasarımda ön plana çıkan Peugeot Yeni SUV 2008 bu detayların katkısıyla hem güçlü hem de sportif bir otomobil görünümü sunuyor. Hem tasarımı çok yenilikçi hem yaşam alanı çok yeterli. Açılır cam tavan ve geniş bagaj hacmi gibi diğer özellikler Yeni SUV 2008'in dikkat çeken özelliklerinden bazıları.

Yeni 2008 turuncu

Benzersiz sürüş keyfi sağlamak üzere 3D i-Cockpit ile direksiyon etkileşimi zenginleştirilirken, kaliteli ses sistemi, Ultra Akıllı SUV (yarı otonom sağlayan Peugeot Drive Assist, şerit konumlandırma sistemi, Adaptif Cruise Control Sistemi ile hızın öndeki araca göre uyarlanarak güvenli durma mesafesinin korunması ve diğer optimum güvenlik özellikleri, Advanced Grip Control ile yol tutuş kontrolü, dijital gösterge panelinden seyahati takip etme, otomatik park sistemi, mirror screen ile cep telefonu kontrolü, vb.) ve artırılmış hassasiyet (hız ve güvenlik uyarılarının hologram şeklinde yansıtılması, vb.) özellikleriyle model son teknolojik özelliklerle de donatılmış.

GÜNCEL PEUGEOT 2008 KAMPANYALARI

Güncel Peugeot 2008 kampanyaları da çok merak ediliyor. Kampanyalı fiyattan Peugeot 2008 almak üzere araştırma yapanlar için Peugeot 2008 kampanyalarında da baktık.
Dizel Peugeot 2008 kampanyası arayanlar için dizel modellerde özel kampanya fırsatları şöyle:

Yeni Peugeot 2008 Kampanya Listesi

Tüm Peugeot'larda %0.79 faiz avantajı da sunuluyor. Yani Peugeot 2008 faiz oranları %0.79 civarında.

ÖTV DESTEKLİ PEUGEOT 2008 FİYATLARI

Sınırlı sayıda ÖTV desteğiyle Peugeot 2008 almak isteyenler için satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

ÖTV Destekli Peugeot 2008 Fiyatları

GÜNCEL PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİNDE OPSİYONLAR

Güncel Peugeot 2008 fiyat listesindeki opsiyonların listesi ve fiyatları da şöyle:
Peugeot Yeni SUV 2008 modelleri için sunulan opsiyonel donanımların anahtar teslim fiyatları listesi:

  • Metalik Renk (Active, Allure, GT-Line) 2.138 TL (%80 ÖTV) 1.781 TL (%50 ÖTV)
    • Özel Metalik Boya (Active, Allure, GT-Line) 2.700 TL (%80 ÖTV) 2.250 TL(%50 ÖTV)
    • Grip Control (Allure) 1.800 TL (%80 ÖTV)
    • Focal Hi-Fi Ses Sistemi (GT-Line) 7.875 TL (%80 ÖTV)
    • Nappa Deri Döşeme (GT-Line) 11.813 TL (%80 ÖTV)

Peugeot 2008 --

Özetle; 2020 Ağustos itibariyle sıfır Peugeot Yeni SUV 2008 almayı düşünenler için en uygun fiyatlı model Dizel Active (1.5 BlueHDi 100 hp 6MT) versiyonu olurken en yüksek fiyatlı Yeni SUV 2008 modeli seçeneği Dizel GT-Line (1.5 BlueHDi 130 hp EAT8) versiyonu oluyor.

Kampanyalı satışlarla sıfır Peugeot 2008 almayı düşünenler için en uygun fiyatlı model Dizel Active (1.5 BlueHDi 130 hp EAT8) versiyonu olurken en yüksek fiyatlı Yeni SUV 2008 modeli seçeneği Dizel GT-Line (1.5 BlueHDi 130 hp EAT8) versiyonu.

Fırsat araçlarından sıfır Peugeot 2008 almayı düşünenler için en uygun fiyatlı model Dizel Active (1.5 BlueHDi 100 hp 6MT) versiyonu olurken en yüksek fiyatlı Peugeot 2008 modeli seçeneği Dizel GT-Line (1.5 BlueHDi 130 hp EAT8) versiyonu.


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