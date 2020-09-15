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ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi nasıl oldu?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi nasıl oldu? Yeni 5008 almayı düşünenler için güncel fiyat listesine baktık...

ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi nasıl oldu?

ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi nasıl oldu? ÖTV’den sonra Peugeot 5008 fiyat listesini merak edenler için ÖTV zamlı Peugeot 5008 fiyatlarına baktık. Ayrıca Peugeot 5008 kampanyalı fiyatları ve daha fazlası da içeriğimizde detaylıca paylaşılıyor.

ÖTV SONRASI PEUGEOT 5008 FİYAT LİSTESİ

ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi en çok merak edilenler arasında. Pek çok aile babası, ÖTV Sonrası Peugeot SUV 5008 fiyat listesi / Peugeot 5008’in ÖTV’den sonra fiyatı, 2020 model Peugeot 5008 ÖTV zamlı fiyatı gibi aramalar yapıyor. Peugeot 5008’in ÖTV’den sonraki fiyatını araştıranlar için detaylı bir çalışma yaptık. Güncel SUV 5008 fiyat listesindeki detaylar için okumaya devam edin!

2020 Peugeot 5008

GÜNCEL PEUGEOT 5008 FİYAT LİSTESİ NASIL?

Güncel Peugeot 5008 fiyat listesi elbette ÖTV’den etkilenmiş rakamlar içeriyor. Burada değişen rakamlar yani ÖTV öncesi Peugeot 5008 fiyatı ile ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyatı karşılaştırıldığında aradaki farkın dominant olduğu görülüyor.
Peugeot SUV 5008 2020; benzin ve dizel modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:

Peugeot 5008 Fiyat Listesi

Peugeot 5008 Fiyat Listesi

Bilindiği üzere 7 koltuklu aile arabası arayışında Peugeot 5008 modeli oldukça önemli bir seçenek haline geliyor. Hatta bazı detaylara bakınca rakipsiz olduğunu bile söylemek mümkün. 7 koltuklu Peugeot SUV 5008 hem yakıt ekonomisi hem performans verileri hem de geniş ve ferah yaşam alanı ile çok seviliyor. Aileler için mükemmel bir seçim olduğu pek çok otomobil yazarı tarafından ifade edilen yeni 5008’in Peugeot i-Cockpit teknolojisi de önemli.

Geniş camlı panoramik sunroof, masaj özellikli koltuklar, Peugeot i-Cockpit ile kişiselleştirilen sürüş deneyimi gibi özellikleri de onu, ailelerin ilk tercihleri arasında alıyor. Peki, Peugeot 5008 kampanyalı fiyatları nasıl?

KAMPANYALI PEUGEOT 5008 FİYATLARI NASIL?

Peugeot 5008 kampanyalı fiyatları için de markanın resmi web sitesine baktık. Öncelikle tüm Peugeot'larda %0.79 faiz avantajı ibaresine rastladık. Sınırlı sayıda ÖTV desteği bulunan fırsat Peugeot SUV 5008 araçların satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

Kampanyalı Peugeot 5008

PEUGEOT 5008 FİYATLARINDA OPSİYONLARIN TUTARI

Peugeot SUV 5008 modelleri için sunulan opsiyonel donanımların anahtar teslim fiyatları da aşağıdaki gibi:

  • Metalik Renk (Allure, GT-Line): 2.531 TL (%80 ÖTV)
  • Sedefli Metalik Boya (Allure, GT-Line e): 3.375 TL (%80 ÖTV)
  • 19''Washington Alüminyum Alaşım Jantlar (Allure): 1.688 TL (%80 ÖTV)
  • Advanced Grip Control (GT-Line): 1.688 TL (%80 ÖTV)
  • Nappa Deri Döşeme* (GT-Line): 22.500 TL (%80 ÖTV)

Özetle; 2020 Eylül itibariyle sıfır Peugeot 5008 almayı düşünenler için en uygun fiyatlı model Dizel Allure Selection (1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik) versiyonu olurken en yüksek fiyatlı SUV 5008 modeli seçenekleri Benzin GT-Line (1.6 PureTech 180 hp EAT8 Tam Otomatik) ve Dizel GT-Line (1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik) versiyonları olmaktadır.

Fırsat araçlarından sıfır Peugeot 5008 almayı düşünenler için en uygun fiyatlı model Dizel Allure Selection (1.5 BlueHDİ 130 hp EAT6) versiyonu olurken en yüksek fiyatlı SUV 5008 modeli seçeneği Dizel GT-Line (1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8) versiyonudur.


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