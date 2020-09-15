ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyat listesi nasıl oldu? ÖTV’den sonra Peugeot 5008 fiyat listesini merak edenler için ÖTV zamlı Peugeot 5008 fiyatlarına baktık. Ayrıca Peugeot 5008 kampanyalı fiyatları ve daha fazlası da içeriğimizde detaylıca paylaşılıyor.

ÖTV SONRASI PEUGEOT 5008 FİYAT LİSTESİ

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GÜNCEL PEUGEOT 5008 FİYAT LİSTESİ NASIL?

Güncel Peugeot 5008 fiyat listesi elbette ÖTV’den etkilenmiş rakamlar içeriyor. Burada değişen rakamlar yani ÖTV öncesi Peugeot 5008 fiyatı ile ÖTV sonrası Peugeot 5008 fiyatı karşılaştırıldığında aradaki farkın dominant olduğu görülüyor.

Peugeot SUV 5008 2020; benzin ve dizel modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir: