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ÖTV sonrası Toyota Corolla HB fiyatı ne oldu?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.09.2020 18:54 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Toyota Corolla HB fiyatı ne oldu? ÖTV'den sonra Corolla HB fiyat listesi nasıl? ÖTV zammından etkilenen modelleri ve fiyatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz...

ÖTV sonrası Toyota Corolla HB fiyatı ne oldu?

ÖTV sonrası Toyota Corolla HB fiyatı ne oldu, sorusu da sıfır araba alma planları yapanların gündeminde. Sıfır km Toyota Corolla almayı planlayanlar için ÖTV zammından sonraki Corolla fiyat listesine baktık. İşte detaylar...

ÖTV'DEN SONRA COROLLA HB FİYATLARI

ÖTV zammı, yeni bir araba alma hayali olanları epeyce etkiledi. Zira, gelirler artmazken alınacak arabaların fiyatları en az 20 bin Tl kadar yükseldi. Bu durumda ülkemizde çok tutulan bir otomobil olan Toyota Corolla HB için fiyatlar ne ölçüde değişti, bakalım...

ÖTV SONRASI TOYOTA COROLLA HB FİYATI NE OLDU?

Toyota Corolla'nın HB versiyonu, hem bu sınıftaki en geniş yaşam alanlarından birine sahip olması hem de Toyota'nın dünya genelinde yarattığı sağlamlık imajı ile çok tutuluyor. Toyota Corolla HB fiyatına baktığımızda öncelikle yeni versiyonun Türkiye'ye ilk kez geldiği döneme gidelim. Hatırlarsanız Şubat 2020'de lansmana özel olarak Toyota Corolla fiyat etiketinde 157.900TL yazıyordu.

Aynı versiyon ÖTV'den sonra epeyce bir fiyat değişikliği ile sunuluyor. ÖTV zammı öncesinde Corolla HB fiyatı (baz fiyat) 157.900TL iken ÖTV sonrası Corolla HB fiyatı 215.600 TL oldu.

ÖTV'Lİ COROLLA FİYAT FARKI NE?

Baz versiyon Toyota Corolla HB alırsanız ÖTV öncesine göre yaklaşık 25 bin Tl fazla ödemeniz gerekiyor. Eğer üst seviyelere bakarsanız fark 70 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Toyota Corolla güncel fiyat listesine de bakalım...

GÜNCEL TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

  • 1.2 Turbo Dream Multidrive S 215.600 TL
  • 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 226.500 TL
  • 1.2 Turbo Flame Multidrive S 228.800 TL
  • 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 295.250 TL

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