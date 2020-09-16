ÖTV sonrası Toyota Corolla HB fiyatı ne oldu, sorusu da sıfır araba alma planları yapanların gündeminde. Sıfır km Toyota Corolla almayı planlayanlar için ÖTV zammından sonraki Corolla fiyat listesine baktık. İşte detaylar...

ÖTV'DEN SONRA COROLLA HB FİYATLARI

ÖTV zammı, yeni bir araba alma hayali olanları epeyce etkiledi. Zira, gelirler artmazken alınacak arabaların fiyatları en az 20 bin Tl kadar yükseldi. Bu durumda ülkemizde çok tutulan bir otomobil olan Toyota Corolla HB için fiyatlar ne ölçüde değişti, bakalım...

ÖTV SONRASI TOYOTA COROLLA HB FİYATI NE OLDU?

Toyota Corolla'nın HB versiyonu, hem bu sınıftaki en geniş yaşam alanlarından birine sahip olması hem de Toyota'nın dünya genelinde yarattığı sağlamlık imajı ile çok tutuluyor. Toyota Corolla HB fiyatına baktığımızda öncelikle yeni versiyonun Türkiye'ye ilk kez geldiği döneme gidelim. Hatırlarsanız Şubat 2020'de lansmana özel olarak Toyota Corolla fiyat etiketinde 157.900TL yazıyordu.

Aynı versiyon ÖTV'den sonra epeyce bir fiyat değişikliği ile sunuluyor. ÖTV zammı öncesinde Corolla HB fiyatı (baz fiyat) 157.900TL iken ÖTV sonrası Corolla HB fiyatı 215.600 TL oldu.