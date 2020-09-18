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ÖTV sonrası Volkswagen Tiguan fiyatı uçtu!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.09.2020 22:36 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası Volkswagen Tiguan fiyatı uçtu. ÖTV'li Tiguan fiyat listesine baktık. Güncel Tiguan fiyat listesi ve daha fazlası burada!

ÖTV sonrası Volkswagen Tiguan fiyatı uçtu!

ÖTV sonrası Volkswagen Tiguan fiyatı uçtu. Ağustos 2020 itibariyle duruyurulan ÖTV zammı ile pek çok otomobilin fiyatı, erişilemez rakamlarla karşımıza çıkmaya başladı. Volkswagen Tiguan ÖTV'den nasıl etkilendi hemen bakalım!

ÖTV SONRASI VOLKSWAGEN TİGUAN FİYATI

SUV segmentinin en güçlü seçeneklerinden biri olan Tiguan, 2020 yılında da pek çok bireysel kullanıcının ve ailenin hayallerini süslemeye devam ediyor. En geniş yaşam alanı SUV seçeneklerinden biri olan Tiguan'ın ÖTV sonrası fiyat etiketi ise oldukça zorlayıcı. ÖTV'den önce Tiguan fiyatı ve ÖTV'den sonra Tiguan fiyatı şeklinde bir değerlendirme yapıldığında aradaki farkın üzücü olduğu görülüyor.

657.000 TL FİYAT

Volkswagen Tiguan'ın güncel fiyat listesine baktığımızda en yüksek paketin olduğu versiyonun fiyat etiketinde 657.000 TL rakamını görüyoruz. Bu rakam, aslına bakarsanız bir otomobil için çok çok fazla.

tiguan

ÖTV'DEN ÖNCE TİGUAN FİYATLARI & ÖTV'DEN SONRA TİGUAN FİYATLARI

ÖTV zammı öncesinde Volkswagen Tiguan fiyatına baktığımızda giriş seviyesinde 1,5 litrelik benzinli motor ve Comfortline paketiyle 350.900 TL rakamını görüyorduk. Şimdi ise bu rakam 394.600 TL’ye yükselmiş durumda. Ailenin zirvesi ise 552.900 TL’den 657.600 TL seviyelerine çıktı.

2020 EYLÜL VOLKSWAGEN TİGUAN FİYAT LİSTESİ

Güncel Tiguan fiyat listesi aşağıdaki gibi

  • Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline 394.600 TL
  • Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 441.200 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Comfortline 599.100 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Highline 657.600, TL
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