ÖTV sonrası yeni Opel Corsa fiyat listesi

ÖTV sonrası Opel Corsa fiyat listesi nasıl? ÖTV'den sonra Opel Corsa'nın fiyatları güncellendi. Peki, ÖTV zamlı Corsa fiyatları çok mu değişti ve sıfır Corsa fiyat listesindeki en düşük modelin fiyatı ne?

ÖTV SONRASI OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası Opel Corsa Fiyat Listesi ve Opel Corsa 2020 fiyatı ya da yeni Corsa fiyatları en çok aranan konulardan biri oldu. Yeni Corsa'nın ÖTV zamlı fiyatı için güncel Opel Corsa 2020 fiyat listesine baktık. Güncel Yeni Corsa fiyat listesindeki detaylar burada.

GÜNCEL YENİ CORSA FİYAT LİSTESİ

Güncel yeni Corsa fiyat listesi ile markanın en çok tutulan modelinde rakamlar ne kadar değişmiş, bakalım...

2020 Corsa’nın ÖTV zammından sonraki fiyatlarına donanım paketi özelinde baktık. En düşük Corsa fiyatı 114.900TL. Detaylar şöyle:

Yeni Corsa 2020'nin Essential, Edition, Elegance ve Ultimate modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:

YENİ CORSA FİYAT LİSTESİ

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Corsa Fiyatları

Essential 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Corsa fiyatı: 144.900 TL

Edition 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 182.900 TL

Edition 1.5 Dizel MT-6 100 HP Corsa fiyatı: 183.400 TL

Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 188.900 TL

Ultimate 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 198.900 TL

GÜNCEL OPEL CORSA KAMPANYALARI

Güncel Opel Corsa kampanyaları da merak edilenler arasında. Peki, Opel Corsa kampanyalı fiyatları nasıl? Yeni Corsa almayı planlayanlar için 15 ay %0 oranı ile 45.000 TL kredi seçeneği bulunmaktadır.