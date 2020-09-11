ÖTV sonrası yeni Opel Corsa fiyat listesi

ÖTV sonrası Opel Corsa fiyat listesi nasıl? ÖTV'den sonra Opel Corsa'nın fiyatları güncellendi. Peki, ÖTV zamlı Corsa fiyatları çok mu değişti ve sıfır Corsa fiyat listesindeki en düşük modelin fiyatı ne?
ÖTV Sonrası Opel Corsa Fiyat Listesi ve Opel Corsa 2020 fiyatı ya da yeni Corsa fiyatları en çok aranan konulardan biri oldu. Yeni Corsa'nın ÖTV zamlı fiyatı için güncel Opel Corsa 2020 fiyat listesine baktık. Güncel Yeni Corsa fiyat listesindeki detaylar burada.
Güncel yeni Corsa fiyat listesi ile markanın en çok tutulan modelinde rakamlar ne kadar değişmiş, bakalım...
2020 Corsa’nın ÖTV zammından sonraki fiyatlarına donanım paketi özelinde baktık. En düşük Corsa fiyatı 114.900TL. Detaylar şöyle:
Yeni Corsa 2020'nin Essential, Edition, Elegance ve Ultimate modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Corsa Fiyatları
Güncel Opel Corsa kampanyaları da merak edilenler arasında. Peki, Opel Corsa kampanyalı fiyatları nasıl? Yeni Corsa almayı planlayanlar için 15 ay %0 oranı ile 45.000 TL kredi seçeneği bulunmaktadır.
Ek olarak PSA Finans avantajları ile kredi çekebilir hayalinizdeki Corsa'ya sahip olabilirsiniz. PSA'nın size sunduğu fırsatlar; özel geri ödeme seçenekleri (standart, ara ödemeli, esnek ödemeli, ödemesiz dönemli veya bütçenize uygun ödeme planı alternatifleri), hızlı kredi onay süreci, 60 aya kadar geri ödeme ve ödeme tarihini seçebilme olanaklarını içerir.
Ulaşımda engellerin kalkmasını desteklemek üzere engelli bireylere sunulan ÖTV ayrıcalıkları için firma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Yeni Corsa modelleri için sunulan, konfor ve estetik artıran opsiyonların anahtar teslim fiyatlarını burada bulabilirsiniz:
Özetle; 2020 Ağustos itibariyle sıfır Yeni Opel Corsa almayı düşünenler için en uygun fiyatlı Corsa seçeneği Essential olurken en yüksek fiyatlı Corsa modeli seçeneği Ultimate modelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum