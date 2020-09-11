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ÖTV sonrası yeni Opel Corsa fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

ÖTV sonrası yeni Opel Corsa fiyat listesini arayanlar için yeni Corsa fiyatlarına baktık.

ÖTV sonrası yeni Opel Corsa fiyat listesi

ÖTV sonrası Opel Corsa fiyat listesi nasıl? ÖTV'den sonra Opel Corsa'nın fiyatları güncellendi. Peki, ÖTV zamlı Corsa fiyatları çok mu değişti ve sıfır Corsa fiyat listesindeki en düşük modelin fiyatı ne?

ÖTV SONRASI OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası Opel Corsa Fiyat Listesi ve Opel Corsa 2020 fiyatı ya da yeni Corsa fiyatları en çok aranan konulardan biri oldu. Yeni Corsa'nın ÖTV zamlı fiyatı için güncel Opel Corsa 2020 fiyat listesine baktık. Güncel Yeni Corsa fiyat listesindeki detaylar burada.

GÜNCEL YENİ CORSA FİYAT LİSTESİ

Güncel yeni Corsa fiyat listesi ile markanın en çok tutulan modelinde rakamlar ne kadar değişmiş, bakalım...

2020 Corsa’nın ÖTV zammından sonraki fiyatlarına donanım paketi özelinde baktık. En düşük Corsa fiyatı 114.900TL. Detaylar şöyle:
Yeni Corsa 2020'nin Essential, Edition, Elegance ve Ultimate modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir:

2020-opel-corsa-

YENİ CORSA FİYAT LİSTESİ

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Corsa Fiyatları

  • Essential 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Corsa fiyatı: 144.900 TL
  • Edition 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 182.900 TL
  • Edition 1.5 Dizel MT-6 100 HP Corsa fiyatı: 183.400 TL
  • Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 188.900 TL
  • Ultimate 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Corsa fiyatı: 198.900 TL

GÜNCEL OPEL CORSA KAMPANYALARI

Güncel Opel Corsa kampanyaları da merak edilenler arasında. Peki, Opel Corsa kampanyalı fiyatları nasıl? Yeni Corsa almayı planlayanlar için 15 ay %0 oranı ile 45.000 TL kredi seçeneği bulunmaktadır.

Ek olarak PSA Finans avantajları ile kredi çekebilir hayalinizdeki Corsa'ya sahip olabilirsiniz. PSA'nın size sunduğu fırsatlar; özel geri ödeme seçenekleri (standart, ara ödemeli, esnek ödemeli, ödemesiz dönemli veya bütçenize uygun ödeme planı alternatifleri), hızlı kredi onay süreci, 60 aya kadar geri ödeme ve ödeme tarihini seçebilme olanaklarını içerir.

OPEL CORSA ENGELLİ İNDİRİMİ HAKKINDA

Ulaşımda engellerin kalkmasını desteklemek üzere engelli bireylere sunulan ÖTV ayrıcalıkları için firma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

OPEL CORSA OPSİYON FİYAT LİSTESİ

Yeni Corsa modelleri için sunulan, konfor ve estetik artıran opsiyonların anahtar teslim fiyatlarını burada bulabilirsiniz:

  • Metalik Renk Farkı: 1.600 TL (Essential, Edition, Elegance, Ultimate)
  • Siyah Tavan / Beyaz Tavan: 1.100 TL (Edition, Elegance, Ultimate)
  • Panoramik Cam Tavan: 3.300 TL (Elegance, Ultimate)
  • Teknoloji Paketi*: 15.000 TL (Ultimate)
  • Teknoloji paketinin içeriği IntelliLux LED matrix farlar, LED stoplar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, koltuk ısıtma, 10'' navigasyonlu multimedya navi pro donanımlarından oluşmaktadır.

Özetle; 2020 Ağustos itibariyle sıfır Yeni Opel Corsa almayı düşünenler için en uygun fiyatlı Corsa seçeneği Essential olurken en yüksek fiyatlı Corsa modeli seçeneği Ultimate modelidir.


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