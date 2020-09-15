ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi hakkında merak edilenler için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.
ÖTV Sonrası Skoda Kodiaq fiyat listesi en çok merak edilenler arasında. ÖTV’den sonra Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar değişti, ÖTV zamlı Skoda Kodiaq fiyatı ne gibi soruların yanıtları için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.
2020 Skoda Kodiaq fiyat /Skoda Kodiaq'ın ÖTV zamlı fiyatı gibi aramalar yapanlar için detaylar şöyle...
Skoda Kodiaq 2020 modelinin son bir yılın en sevilen SUV seçeneklerinden biri olduğunu biliyoruz. Yenilikçi tasarımı ve sınıfına göre rekabetçi fiyatları ile Skoda Kodiaq pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Sıfır Kodiqa fiyatlarına bakanlar için güncel liste şöyle:
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Markaların bu aralar odağında kişiselleştirilebilir otomobil üretmek var. Bunu mümkün olduğunca üst seviyeye taşımak istiyorlar. Skoda Kodiaq 2020 modeli de bu anlamda oldukça başarılı. Örneğin dijital gösterge paneli 4 farklı görünüme sahip olabiliyor. Bunlar şöyle:
Skoda Kodiaq güvenlik donanımı konusunda da oldukça zengin bir teknoloji sunuyor. Yeni Kodiaq güvenlik donanımı özelliklerinden bazıları şöyle:
Güncel Skoda Kodiaq kampanyaları için markanın resmi web sitesinde paylaşılan bir bildirim yok. Ancak Skoda yetkili satıcılarına başvurduğunuzda özel kampanya detayları ile avantajlı fiyatlar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
Skoda Kodiaq modelleri için sunulan opsiyonel donanımların anahtar teslim fiyatlarını burada bulabilirsiniz:
2020 Eylül itibariyle sıfır Skoda Kodiaq almayı düşünenler için en uygun fiyatlı Kodiaq modeli 359.900 TL ile Elit modeli olurken en yüksek fiyatlı Kodiaq modeli seçeneği 885.400 TL ile RS 4x4 modeli olarak görünüyor.
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