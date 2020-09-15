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ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.09.2020 07:28 | Son Güncelleme

ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi ile Eylül 2020 Kodiaq fiyatlarını paylaşıyoruz...

ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi

ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi hakkında merak edilenler için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.

ÖTV SONRASINDA SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası Skoda Kodiaq fiyat listesi en çok merak edilenler arasında. ÖTV’den sonra Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar değişti, ÖTV zamlı Skoda Kodiaq fiyatı ne gibi soruların yanıtları için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.
2020 Skoda Kodiaq fiyat /Skoda Kodiaq'ın ÖTV zamlı fiyatı gibi aramalar yapanlar için detaylar şöyle...

Skoda Kodiaq fiyat listesi--

GÜNCEL SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ

Skoda Kodiaq 2020 modelinin son bir yılın en sevilen SUV seçeneklerinden biri olduğunu biliyoruz. Yenilikçi tasarımı ve sınıfına göre rekabetçi fiyatları ile Skoda Kodiaq pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Sıfır Kodiqa fiyatlarına bakanlar için güncel liste şöyle:

Skoda Kodiaq fiyat listesi

SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ 2020 EYLÜL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı

  • Elite Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 359.900 TL
  • Premium Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 397.900
  • Prestige Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 449.900 TL
  • L & K Crystal Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 522.400 TL
  • L & K Crystal Donanımlı 2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 Kodiaq Fiyatı: 779.900 TL
  • RS Donanımlı 2.0 Bi-TDI SCR 240 PS DSG 4x4 Kodiaq Fiyatı: 885.400 TL
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR OTOMOBİL!

Markaların bu aralar odağında kişiselleştirilebilir otomobil üretmek var. Bunu mümkün olduğunca üst seviyeye taşımak istiyorlar. Skoda Kodiaq 2020 modeli de bu anlamda oldukça başarılı. Örneğin dijital gösterge paneli 4 farklı görünüme sahip olabiliyor. Bunlar şöyle:

  • Klasik görünüm
  • Modern Görünüm
  • Konfor Görünüm
  • Sürüş Bilgi Görünü.

Skoda Kodiaq ici

SKODA KODİAQ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Skoda Kodiaq güvenlik donanımı konusunda da oldukça zengin bir teknoloji sunuyor. Yeni Kodiaq güvenlik donanımı özelliklerinden bazıları şöyle:

  • Şehir içi acil frenleme işlevli takip asistanı
  • Kör nokta tespit sistemi
  • Yolcu koruma asistanı
  • Sürücü yorgunluk tespit sistemi
  • Dokuz adet hava yastığı
  • Şerit takip asistanı
  • AFS'li Led ön farlar ve sis lambaları
  • Geri görüş kamerası
  • Arka ve yan bölümlerden yaklaşan aracı algılama ve sesli sinyal uyarı sistemi
  • Elektrikli stabilite kontrolü.
  • Kaliteli multimedya çözümlerine ek olarak adaptif hız sabitleme sistemi, trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif şasi kontrolü, off-road modu, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik park asistanı gibi özellikler de var.
    Skoda Kodiaq'da dikkat çeken diğer bazı özellikler de şöyle:
    üç bölgeli klima
    sanal pedalla bagaj açma
    ön ve arka koltuk ısıtmasına ek olarak havalandırmalı ön koltuklar

GÜNCEL KODİAQ KAMPANYALARI

Güncel Skoda Kodiaq kampanyaları için markanın resmi web sitesinde paylaşılan bir bildirim yok. Ancak Skoda yetkili satıcılarına başvurduğunuzda özel kampanya detayları ile avantajlı fiyatlar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİNDEKİ OPSİYONLAR

Skoda Kodiaq modelleri için sunulan opsiyonel donanımların anahtar teslim fiyatlarını burada bulabilirsiniz:

  • Metalik Renk: 1.192 TL
  • Kadife Kırmızısı Kristal Siyah (Exclusive Renk): 2.383 TL
  • Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan: 7.062 TL
  • 7 Kişilik Versiyon: 6.091 TL

2020 Eylül itibariyle sıfır Skoda Kodiaq almayı düşünenler için en uygun fiyatlı Kodiaq modeli 359.900 TL ile Elit modeli olurken en yüksek fiyatlı Kodiaq modeli seçeneği 885.400 TL ile RS 4x4 modeli olarak görünüyor.


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