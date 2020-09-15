ÖTV sonrasında Skoda Kodiaq fiyat listesi hakkında merak edilenler için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.

ÖTV SONRASINDA SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ

ÖTV Sonrası Skoda Kodiaq fiyat listesi en çok merak edilenler arasında. ÖTV’den sonra Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar değişti, ÖTV zamlı Skoda Kodiaq fiyatı ne gibi soruların yanıtları için güncel Skoda Kodiaq fiyat listesine baktık.

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GÜNCEL SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ

Skoda Kodiaq 2020 modelinin son bir yılın en sevilen SUV seçeneklerinden biri olduğunu biliyoruz. Yenilikçi tasarımı ve sınıfına göre rekabetçi fiyatları ile Skoda Kodiaq pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Sıfır Kodiqa fiyatlarına bakanlar için güncel liste şöyle:

SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ 2020 EYLÜL

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı

Elite Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 359.900 TL

Premium Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 397.900

Prestige Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 449.900 TL

L & K Crystal Donanımlı 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Kodiaq Fiyatı: 522.400 TL

L & K Crystal Donanımlı 2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 Kodiaq Fiyatı: 779.900 TL

RS Donanımlı 2.0 Bi-TDI SCR 240 PS DSG 4x4 Kodiaq Fiyatı: 885.400 TL

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR OTOMOBİL!

Markaların bu aralar odağında kişiselleştirilebilir otomobil üretmek var. Bunu mümkün olduğunca üst seviyeye taşımak istiyorlar. Skoda Kodiaq 2020 modeli de bu anlamda oldukça başarılı. Örneğin dijital gösterge paneli 4 farklı görünüme sahip olabiliyor. Bunlar şöyle: