FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV ve TOGG her şeyi değiştirdi! İkinci el otoda 'sessiz' günler

ÖTV ve TOGG her şeyi değiştirdi! İkinci el otoda 'sessiz' günler

05.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil pazarında durgunluk devam ediyor. 6 yıl 6 bin kilometre kararı sonrası fiyatlar bir miktar düşse de sektörde hareketlilik yapmadı. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

ÖTV ve TOGG her şeyi değiştirdi! İkinci el otoda 'sessiz' günler

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesi 15 Eylül’de başladı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için yasal düzenleme ile 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. Düzenlemeyle birlikte fiyatlar yüzde 10 civarında düştü. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıprıdamıyor. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

iStock-486827324

“FİYATLAR DÜŞMESİNE RAĞMEN SATIŞLARDA DURGUNLUK SÜRÜYOR”

İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.

Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, "Sıfır otomobillerde Ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa’daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı. Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar" diye konuştu.

iStock-925115968

"YERLİ OTOMOBİL TOGG BEKLENTİSİ OLANLAR BEKLİYOR"

Elektrikli araçlar ile ilgili de bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Çiftçi, "Yerli otomobil TOGG’u bekleyen vatandaşlarımız var. TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Otomobil piyasası bu yeni versiyon otomobillere doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek. Türkiye bu dönüşüme üretici konumunda avantajlı bir şekilde giriyor" şeklinde konuştu.

"OTOMOBİL BİR İHTİYAÇ, PİYASALAR HAREKETLENECEK"

Otomobilde piyasaların tekrar hareketleneceğini ifade eden Çiftçi, "Otomobil bir ihtiyaçtır, çeşitli etkenlerden dolayı alıcılar beklese bile tekrar alım ihtiyacı olacaktır. Piyasalar sürekli durgun olmayacaktır, önümüzdeki ay tekrar hareketlenmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: 'İlanlar takibimizde' Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 6 ay ve 6 bin düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: 'İlanlar takibimizde'
Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak! Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!
Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ÖTV togg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor!

Talep yağdı, torba yasa ikiye bölünüyor

Talep yağdı, torba yasa ikiye bölünüyor

Benzin ve motorin fiyatları değişti

Benzin ve motorin fiyatları değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.