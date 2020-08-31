ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak?

ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonu gerçekleşen ÖTV zammı sonrası ikinci el piyasası da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile cari açığı olumsuz yönde etkileyen otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üstünde yüksek düzeyde olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması maksadıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınıp düzenleme yapıldı. Düzenleme sonrası ÖTV zammı ikinci eli nasıl etkiler sorusu sorulmaya başladı. Şimdi, yüksek fiyatlı ithal otomobil talebinin düşük ÖTV oranındaki otomobillere yönelmesi, daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, böylece yerli otomobil satışının artması, ithalat miktarının azalması ve daha az ithalat bedeli ödenerek cari açığın azalmasına olumlu katkıda bulunulması hedefleniyor. Peki, ÖTV zammı sonrası 2. el araba fiyatları nasıl olacak?

ÖTV ZAMMI İKİNCİ EL ARAÇLARI NASIL ETKİLER? Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. ÖTV artışlarının ikinci el araçların değerini artıracağını belirten Bingöl, birinci el araçların fiyatını artıran her bir unsurun, ikinci el araç fiyatını da paralel biçimde yukarı taşıyacağını ekledi. Yapılan düzenlemenin ikinci el araçlar üstündeki etkisinin ise düzenlemenin hangi otomobil segmentine ait fiyatlara ne şekilde yansıyacağıyla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Bingöl, %45’lik ÖTV dilimine giren araçların kapsamlarının genişletilmesinin bu segmentteki ikinci el araç fiyatlarındaki artış üzerinde en azından frenleyici bir etki yapabileceğinden bahsetti. Ozan Bingöl, ÖTV düzenlemesinin bu araç fiyatlarını azaltıcı etkisinin sınırlı kalacağını belirtirken ÖTV artışlarının yüksek silindir hacimli ve lüks araçlarda ÖTV artışı kaynaklı KDV etkisi sebebiyle yüksek fiyat artışı anlamına geleceğine değindi. Bu durumun bu kategorideki ikinci el araçlarda fiyat artışı anlamına gelebileceğini belirtti.