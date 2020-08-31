ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak?

ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler sorusu gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonu gerçekleşen ÖTV zammı sonrası ikinci el piyasası da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile cari açığı olumsuz yönde etkileyen otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üstünde yüksek düzeyde olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması maksadıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınıp düzenleme yapıldı.
Düzenleme sonrası ÖTV zammı ikinci eli nasıl etkiler sorusu sorulmaya başladı. Şimdi, yüksek fiyatlı ithal otomobil talebinin düşük ÖTV oranındaki otomobillere yönelmesi, daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, böylece yerli otomobil satışının artması, ithalat miktarının azalması ve daha az ithalat bedeli ödenerek cari açığın azalmasına olumlu katkıda bulunulması hedefleniyor. Peki, ÖTV zammı sonrası 2. el araba fiyatları nasıl olacak?
Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. ÖTV artışlarının ikinci el araçların değerini artıracağını belirten Bingöl, birinci el araçların fiyatını artıran her bir unsurun, ikinci el araç fiyatını da paralel biçimde yukarı taşıyacağını ekledi. Yapılan düzenlemenin ikinci el araçlar üstündeki etkisinin ise düzenlemenin hangi otomobil segmentine ait fiyatlara ne şekilde yansıyacağıyla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Bingöl, %45’lik ÖTV dilimine giren araçların kapsamlarının genişletilmesinin bu segmentteki ikinci el araç fiyatlarındaki artış üzerinde en azından frenleyici bir etki yapabileceğinden bahsetti.
Ozan Bingöl, ÖTV düzenlemesinin bu araç fiyatlarını azaltıcı etkisinin sınırlı kalacağını belirtirken ÖTV artışlarının yüksek silindir hacimli ve lüks araçlarda ÖTV artışı kaynaklı KDV etkisi sebebiyle yüksek fiyat artışı anlamına geleceğine değindi. Bu durumun bu kategorideki ikinci el araçlarda fiyat artışı anlamına gelebileceğini belirtti.
Vatandaşlar tarafından ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bloomberg’in haberine göre OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ÖTV zammı sonrası araç fiyatları ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren otomotive yönelik ÖTV matrah ve ÖTV oran düzenlemesinin sektör için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti. ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı olumlu etkiyle beraber ÖTV oranlarında gerçekleşen artışın yaratabileceği olumsuz etki değerlendirildiği zaman sektörü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenlemenin olduğuna dair görüşlerini aktardı. İkinci el piyasasına dair ise düzenlemenin fiyat istikrarsızlığına olumsuz yönde katkı sağlayabilecek bir gelişme olmasından endişe duyduklarını belirtti.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise Bloomberg’in haberine göre hafta sonu gerçekleşen düzenleme ile birlikte yeni fiyat çalışması için hazırlıkların başladığını ve düzenlemenin ithal otomobil talebini bir miktarda geri çekeceğini düşündüklerini söyledi. ÖTV zammı 2. eli nasıl etkiler konusunda ise ikinci el araç ticareti yapanların hali hazırda fiyat şişirerek satış yaptıklarını ve stoklarındaki araçlar için bundan sonra biraz daha yükselerek devam edeceğini beklediklerini belirtti. Alınan kararın araç satış adetlerinde gerileme, müşteri mağduriyeti, bayi kazançlarının düşmesi ve çalışanların işsiz kalma olasılığı benzeri çok sayıda olumsuz etki yaratabileceğine değinen Kibar, tek olumlu etkinin cari açığın düşmesi olabileceğini ekledi. ÖTV zammı sonrası 2. el araç fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
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