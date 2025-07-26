ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki... 2 milyon liraya kadar zam yaptılar

Otomobil alacaklar için kötü haber ÖTV düzenlemesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özellikleri gibi birçok teknik kritere göre kademeli ve detaylı bir yapı getirildi.

ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranları yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı. Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

İkinci el ilan sitelerinde ise otomobil fiyatlarındaki yüksek fiyatlar dikkat çekti. ÖTV oranlarının değişmesinin ardından arabasını satışa çıkaranların otomobilin ücretini kat kat artırması sosyal medyada gündem oldu. Bazı vatandaşlar ikinci el ilan sitelerinde fiyat artışlarını normal karşılarken bazıları ise isyan etti.

İlan sitelerinde fiyatların 100 bin liradan 2 miyon liraya kadar değişmesi dikkat çekti. İşte bazı fiyat artışları şu şekilde:



