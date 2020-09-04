ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne kadar oldu? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Otomobil satışına gelen ÖTV zammı gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme sonrası ÖTV ile ilgili yeni oranlar da resmen yürürlüğe girdi. ÖTV zammı yani ÖTV oranı artırma uygulamasının cari açığa olumsuz yönde etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. ÖTV zammı sonrası vatandaşlar arasında ÖTV zammı ikinci eli etkiler mi sorusu sorulmaya başladı. Konuyla ilgili olarak sektör ileri gelenleri tarafından çeşitli değerlendirmeler yapılmış olsa da mevcut durum ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görülebiliyor. Peki, ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne oldu? İkinci el araba fiyatları ne olacak?
Bir süredir vatandaşlar ÖTV zammı 2. eli nasıl etkiler sorusuna yanıt arıyordu. Gerçekleştirilen ÖTV zammı ikinci el araba fiyatlarına da yansımış oldu. İkinci el arabalara yönelen vatandaşlar nedeniyle ikinci el araba pazarında fiyatlar da yükseldi. İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusuyla araç fiyatlarının düşeceği beklentisini taşıyan vatandaşlar, yeni bir araba almak konusunda kararsızlığa düştü. Otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı ile ilgili Platin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Saral Dalyan, İHA'ya değerlendirmelerde bulundu.
ÖTV zammı ile beraber ikinci el araba fiyatları için de piyasada bir artışın söz konusu olduğunu belirten Dalyan, sıfır arabalara gelen zam ve ÖTV artışı ile beraber vatandaşın da ikinci el otomobiline zam yaptığını dile getirdi. Durumun otomotiv sektörüne direkt olarak etki ettiğini kaydeden Dalyan, ÖTV artışının sıfır araçların yanı sıra ikinci el araçlara da yansıdığını aktardı. Pandemi dönemi başlangıcında araç fiyatlarının çok fazla arttığına değinen Dalyan, çok sayıda insanın araba satın almak istediğini, buna bağlı olarak sıfır araçların azaldığını ve son gelen ÖTV zammı ile beraber fiyatların da bir hayli arttığını kaydetti.
Dalyan, ÖTV zammının hemen öncesinde vatandaşlar tarafından satılan bir aracın zam nedeniyle yeniden yerine konulamadığını söyledi. Aracının değeri arttı diye sevinenlerin de olduğunu belirtti. 2. el araba fiyatları düşer mi konusunda beklentilerini de paylaşan Dalyan, fiyatların yeniden düşeceğini düşünmediğini söyledi. Zaman içerisinde bu fiyatlara alışacağımızı düşündüğünü ekledi.
ÖTV zammı nedeniyle ikinci el araba fiyatlarının düşeceğine dair beklentilerini kaybeden vatandaşlar tarafından en ucuz ikinci el arabalar araştırılıyor. Pandemi sürecinde sağlık gerekçesiyle özel aracıyla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, uygun fiyata ikinci el araba araştırmasına girmeye devam ediyor.
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