ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne kadar oldu? İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Otomobil satışına gelen ÖTV zammı gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme sonrası ÖTV ile ilgili yeni oranlar da resmen yürürlüğe girdi. ÖTV zammı yani ÖTV oranı artırma uygulamasının cari açığa olumsuz yönde etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. ÖTV zammı sonrası vatandaşlar arasında ÖTV zammı ikinci eli etkiler mi sorusu sorulmaya başladı. Konuyla ilgili olarak sektör ileri gelenleri tarafından çeşitli değerlendirmeler yapılmış olsa da mevcut durum ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görülebiliyor. Peki, ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne oldu? İkinci el araba fiyatları ne olacak?

ÖTV ZAMMI SONRASI ARABA FİYATLARI

Bir süredir vatandaşlar ÖTV zammı 2. eli nasıl etkiler sorusuna yanıt arıyordu. Gerçekleştirilen ÖTV zammı ikinci el araba fiyatlarına da yansımış oldu. İkinci el arabalara yönelen vatandaşlar nedeniyle ikinci el araba pazarında fiyatlar da yükseldi. İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusuyla araç fiyatlarının düşeceği beklentisini taşıyan vatandaşlar, yeni bir araba almak konusunda kararsızlığa düştü. Otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı ile ilgili Platin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Saral Dalyan, İHA'ya değerlendirmelerde bulundu.