FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak?

ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü?

ÖTV zammı sonrası TOGG'un fiyatı düştü mü? TOGG ne kadar olacak?

ÖTV zammı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bazı otomobillerin fiyatları düştü. Birçok zam geldiği için fiyatları düşen otomobiller vatandaşların dikkatinden kaçtı. ÖTV düzenlemesi sonrasında indirime giren otomobillerden birisi de TOGG oldu. 2022 yılında üretimi tamamlanacak olan TOGG'da Özel Tüketim Vergisi fiyatlarından etkilenmeyen otomobillerden oldu. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG araba fiyatı belli oldu mu?

TOGG'UN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? ÖTV zammı kararıyla birlikte sosyal medyada vatandaşlar yerli otomobil fiyatlarının ne olacağını tartışıyordu. TOFF'un fiyatı da konuşulunca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yapmak zorunda kaldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

TOGG.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmediBin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar?Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 9 yorum
ortada olmayan çocuğun bez parası hesabı gibi
Allah akıl fikir versin bu millete ne diyelim. Daha çok beklersiniz
ORTADA ARABAMI VARKİ FİYATI DÜŞECEK OLMAYAN ARABAYA FİYAT BİÇMEYİN BARİ OLACAĞIDA YOK ZATEN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
Bin TL’ye aldığı hurdadan aldı! 50 bin TL teklif ettiler kabul etmedi
ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları ne olacak?
ÖTV zammı ikinci el araçları nasıl etkiler?
Otomotivde vergi düzenlemesi: Yerli ve ithal araçlarda fiyatlar nasıl etkilenecek?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı, nasıl etkiler? ÖTV zammı sonrası Eylül ayı sıfır araba fiyatları ne olacak?
ÖTV düzenlemesi ikinci el arabaların fiyatını artırır mı?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur? Uzmandan açıklama geldi! ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatları nasıl etkilenir?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.