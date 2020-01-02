Kızıltan’dan yerli otomobil kampanya çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yerli otomobille ilgili kampanya çağrısında bulundu. Kızıltan, “Türkiye’deki tüm ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile borsa başkanları, makam araçlarını yerli otomobille değiştirsinler. Böyle bir kampanya yapalım. MTSO olarak biz buna hazırız” dedi.

Yıllardır yapılan çağrılar sonucunda yurt dışında prototipi yapılan ve 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Türkiye’nin Otomobili’ sloganıyla tanıtılan yapılan yerli otomobile bir destek de Mersin’den geldi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, yerli otomobile destek vererek, odalar ve borsaların katılacağı bir kampanya önerisinde bulundu.

“Tüm oda ve borsa başkanları, makam araçlarını yerli otomobille değiştirsinler”

Başkan Kızıltan, yerli otomobille ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Tanıtımı yapılan yerli otomobilin güzel ve şık olduğunu belirten Kızıltan, “Binmek isterim. Binip Mersin’in sokaklarında tur atmak isterim. Kırmızı rengi de çok beğendim, çok hoşuma gitti” diye konuştu.