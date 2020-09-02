Pandemide ikinci el araç talebi patladı! O dolandırıcılığa dikkat...

Koronavirüs sürecinde, vatandaşların birçoğu toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek, araç sahibi olmaya karar verdi. Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firmanın sahibi Dörterler de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. Eskiden 50 bin TL bandında bir araç alıp, kullanılabilirdi. Şimdi neredeyse 50 bin TL civarında bir araç yok. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatan Dörterler, çıkarılan yeni düzenlemeyle 2'nci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini söyledi. Dörterler, "Özellikle son zamanlarda araç alırken ekspertizlerin zorunlu hale gelmesi, ikinci el arabalarda yapılan sahteciliği de ortaya çıkarıyor. Bizler de yeni yönetmelikle beraber artık yetki ve yeterlilik belgesiyle satış yapacağız. Temennimiz; ikinci el otomobillerde yapılan sahteciliğin azalması" diye konuştu.