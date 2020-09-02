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Pandemide ikinci el araç talebi patladı! O dolandırıcılığa dikkat...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

İzmir'de, koronavirüs sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, araç sahibi olabilmek için galerilere ve ikinci el araç pazarlarına yöneldi. İkinci el otomobil satışı yapan firma sahibi Türkay Dörterler, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim, özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Pandemide ikinci el araç talebi patladı! O dolandırıcılığa dikkat...

Koronavirüs sürecinde, vatandaşların birçoğu toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek, araç sahibi olmaya karar verdi. Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firmanın sahibi Dörterler de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. Eskiden 50 bin TL bandında bir araç alıp, kullanılabilirdi. Şimdi neredeyse 50 bin TL civarında bir araç yok. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatan Dörterler, çıkarılan yeni düzenlemeyle 2'nci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini söyledi. Dörterler, "Özellikle son zamanlarda araç alırken ekspertizlerin zorunlu hale gelmesi, ikinci el arabalarda yapılan sahteciliği de ortaya çıkarıyor. Bizler de yeni yönetmelikle beraber artık yetki ve yeterlilik belgesiyle satış yapacağız. Temennimiz; ikinci el otomobillerde yapılan sahteciliğin azalması" diye konuştu.

'DOLANDIRICILARDAN KORUNMAK İÇİN ARACI YETKİLİ SERVİSTE KONTROL ETTİRİN'

2'nci el otomobillerde yapılan sahteciliklerden bahseden bir diğer firma sahibi Erbey Zeki Ergen ise "İkinci el otomobil araçları satışında dolandırıcılık çok fazla oluyor. Dolandırıcılar, alıcıyla anlaşıyor, arabayı ucuza veriyor. Kapora istiyor. Kaporayı alıyor ama arabayı vermiyor. Araba başka birine ait çıkıyor. 2019 yılında araba 82 bin kilometrede vizeye girdiyse, 2020 yılında yaptığı kilometreyi 82 bin kilometreye çekebiliyorlar. Tekrar vizeye girdiği zaman araba az yakmış diyorlar. Bu durumu vatandaş yetkili servislerin yardımıyla anlayabilir. Şüphelendiği zaman vatandaş, yıllık periyodlarda kilometre yapıp yapmadığını, yetkili servisten araştırması gerekiyor. Bazı arabaların yedek anahtarlarında da arabanın kaç kilometre yaptığı kaydediliyor. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Tanıdık galericiden alışveriş yapılırsa sahtecilikle karşılaştıkları zaman hukuki süreci de işletebilir" dedi.

KAYNAK:DHA

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