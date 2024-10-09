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  4. Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü! Bataryadan kaynaklandığı iddiası konuşuldu, şirketten açıklama geldi

Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü! Bataryadan kaynaklandığı iddiası konuşuldu, şirketten açıklama geldi

09.10.2024 10:54
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09.10.2024 10:54
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Togg T10X'in alev topuna dönüştüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şanlıurfa'da yaşanan olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının bataryadan kaynaklandığı iddiası gündeme geldi. Togg'dan açıklama gecikmedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz cuma bir Togg T10X bilinmeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Park halindeki araç iddiaya göre bu sırada şarj halindeydi. Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin alevler içinde kaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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'BATARYA' İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Görüntüler sosyal medyada çokça izlendi. Yangının bataryadan kaynaklandığı iddiası da konuşuldu. Togg'dan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

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TOGG'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayla ilgili şunlar kaydedildi: "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

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ARAÇ GEMLİK KAMPÜSÜNE GETİRİLDİ

Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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