Paylaşım geldi... Togg'lar yola çıktı! "Evlerine teslim edeceğiz"

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in sevkiyatları başladı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, araçların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görüldü.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:



"Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz."

İşte Togg'un o paylaşımı:



