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Paylaşım geldi... Togg'lar yola çıktı! "Evlerine teslim edeceğiz"

28.04.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, ilk kullanıcılarına ulaştırılmak için yola çıktığı görüntüler paylaşıldı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşım geldi... Togg'lar yola çıktı! "Evlerine teslim edeceğiz"

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in sevkiyatları başladı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, araçların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görüldü.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz."

İşte Togg'un o paylaşımı:


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil togg

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