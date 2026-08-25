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Porsche’den dikkat çeken satış kararı! O şirketin yeni sahibi belli oldu

Porsche’den dikkat çeken bir satış kararı geldi. Alman otomotiv devi, bünyesindeki önemli şirketlerden birini Hindistan merkezli teknoloji şirketine devrediyor. Anlaşmayla birlikte yapay zeka ve dijital çözümler alanında da yeni bir dönem başlıyor.

Porsche’den dikkat çeken satış kararı! O şirketin yeni sahibi belli oldu
Aleyna Türkmen

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yönetim ve bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi MHP'nin tamamını Hindistan merkezli teknoloji servis sağlayıcısı Tata Consultancy Services'e (TCS) devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Stuttgart merkezli Porsche tarafından yapılan açıklamada, iki şirket arasında satış sözleşmesinin imzalandığı ve işlemin önümüzdeki aylarda tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Satışın finansal şartlarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Porsche’den dikkat çeken satış kararı! O şirketin yeni sahibi belli oldu 1

PORSCHE ÇEKİRDEK FAALİYETLERİNE ODAKLANACAK

Porsche, MHP satışını "Sportwagenschmiede35" olarak adlandırdığı gelecek vizyonu kapsamında stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Şirket, bu doğrultuda odağını tamamen ana faaliyet alanına yöneltmeyi hedefliyor.

Alman otomobil üreticisi, söz konusu yapılanma kapsamında daha önce batarya üretiminin yanı sıra bir yazılım şirketinin faaliyetlerini ve elektrikli bisiklet (e-bike) alanındaki çalışmalarını da sonlandırmıştı.

Porsche’den dikkat çeken satış kararı! O şirketin yeni sahibi belli oldu 2

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL ALANLARDA YENİ ORTAKLIK

Satış anlaşmasının yanı sıra Porsche ile TCS'nin dijital çözümler ve yapay zeka alanlarında uzun vadeli bir stratejik işbirliği kurmayı planladığı belirtildi.

Anlaşmaya göre MHP, Tata Grubu bünyesinde bağımsız marka ve danışmanlık şirketi olarak mevcut kurumsal kimliğini koruyacak.

Porsche’den dikkat çeken satış kararı! O şirketin yeni sahibi belli oldu 3

MHP 4 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Merkezi Stuttgart yakınlarındaki Ludwigsburg'da bulunan MHP, dünya genelinde 4 bin 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirket, özellikle otomotiv ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri dönüşümü konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.

Porsche'nin açıklamasında, satış sonrasında da MHP'nin şirketin dijitalleşme çalışmalarında kritik bir ortak olarak görev yapmayı sürdüreceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
porsche Hindistan MHP yazılım alman lüks otomotiv teknoloji
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