Rakiplerini geride bıraktı: En çok tercih edilen otomobil markası oldu

Toyota Motor, 2026 yılının ilk altı ayında küresel otomotiv pazarındaki liderliğini korumayı başardı. Şirket tarafından açıklanan 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait satış verilerine göre Toyota, dünya genelinde 5,39 milyon araç satarak "küresel bazda en çok araç satan" üretici unvanını üst üste 7'nci kez elinde tuttu.

Açıklanan bilançoya göre, şirketin küresel araç satışları 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 gerileyerek 5,39 milyon adede indi. Buna rağmen Toyota, en yakın rakibi Volkswagen AG'nin önünde yer alarak liderliğini sürdürdü.

JAPONYA'DA SATIŞLAR ARTTI, YURT DIŞINDA GERİLEDİ

Toyota'nın iç pazardaki performansı yükseliş gösterdi. Japonya'da satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 1,1 milyon adede ulaştı. Buna karşılık deniz aşırı pazarlarda satışlar yüzde 4,5 düşüşle 4,3 milyon araç seviyesine geriledi.

Şirketin bölgesel satış verileri incelendiğinde ise ABD'de ilk altı aylık satışların önceki yıla göre yüzde 0,9 arttığı görüldü. Aynı dönemde Çin'de satışlar yüzde 17,1, Orta Doğu'da ise yüzde 21,6 azaldı.

VOLKSWAGEN İKİNCİ SIRADA KALDI

Toyota'nın en yakın rakibi Volkswagen AG de yılın ilk yarısına ilişkin satış sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin Ocak-Haziran 2026 dönemindeki küresel araç satışları, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8,4 düşerek 4,13 milyon adet olarak kaydedildi.

Bu sonuçlarla Toyota, satışlarında yıllık bazda düşüş yaşamasına rağmen küresel otomotiv pazarındaki liderliğini koruyarak üst üste 7'nci kez yılın ilk yarısını zirvede tamamladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır