Renault Clio'da yeni dönem başlıyor! 1 depoyla 1450 km yol gidecek

Renault Clio’nun yeni modelleri Portekiz’de gerçekleşen etkinlik ile ilk kez yollarla buluştu. Bursa’da üretilen ve Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Fransız Clio’nun 6. Nesil modelleri özellikle yakıt tasarrufu ile dikkat çekti. 2026’da Türkiye’de yollarda görmeye başlayacağımız aracın bazı modellerinde yüzde 40 oranında yakıt tasarrufu sağlanacağı kaydedildi. İşte yeni Renault Clio hakkında detaylar…

İKİ DONANIM VERSİYONU OLACAK

Portekiz’de tanıtımı yapılan Clio 6 iki donanım versiyonu ile piyasaya sürülecek. Giriş versiyon Evolution'da, adaptif hız sabitleyici ve elektrikli park freni gibi özellikler standart olarak bulunacak.

Esprit Alpine isimli üst donanımda ise, 18 inç jantlar, Google entegre bilgi-eğlence sistemi ve yarı otonom sürüş özelliklerine sahip.

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Clio’da 3 farklı motor seçeneği yer alıyor.

Tam hibrit E-Tech 160 hp, ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Bu motorun benzinli motorlara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 40’a kadar azaltabildiği belirtiliyor.

Şehir içi ve çevresinde sürüş süresinin yüzde 80’ine kadarını elektrik modunda gerçekleştirebilen hibrit seçenecek, ÖTV teşviği ile 2026'nın ikinci yarısında pazara sunulacak.

Bu güç seçeneğinde, 1.4 kWsa kapasiteli batarya görev yapıyor. 0–100 km/s hızlanma süresi ise 8.3 saniyeye olarak açıklanıyor. Sistemin toplam tork değeri ise 205 Nm.

Yeni 1.2 litre 115 hp benzinli motor ise, Şubat ayından itibaren satışa sunulacak. TCe 115 olarak adlandırılan üç silindirli bu ünitenin, Austral ve Rafale’deki tam hibrit E-Tech 200 hp sisteminin içten yanmalı motorunun aynısı olduğu açıklanıyor.

Direkt enjeksiyon ve Atkinson çevrimine sahip TCe 115, EDC 6 çift kavramalı otomatik şanzıman ile tercih edilebilecek. 115 beygirlik motor, 190 Nm de tork üretiyor.

1.2 litrelik üç silindirli motorun, 200 Nm torka sahip LPG'li bir versiyonu da Clio'da sunulacak. 120 beygir güç üreten bu motor ile Clio'da 50 litrelik LPG deposu bulunuyor. Otomobilin toplam menzili ise 1.450 km olarak açıklanıyor.

LPG'li Clio'nun 2026’nın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

BİR DEPOYLA 1450 KM YOL KAT EDECEK

Yenilenmiş ve geliştirilmiş motor seçenekleri ile 2026’ya damga vurması beklenen Benzin–LPG 120 hp EDC Motor bir depoyla 1450 km yol kat edebilecek.

Bu mesafeye bakıldığında ise Renault Clio’nun yeni modeliyle İstanbul’dan Ankara’ya tek depo benzin ile gidip gelebilir bir de üzerine Balıkesir seyahati ekleyebilirsiniz.

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Motor seçenekleri kadar tasarımda da radikal değişikliğe gidilen Clio 6'nın dış tasarımında, markanın diğer otomobilleri ile de arasında en ufak bir görsel bağ bulunmuyor.

Ön ve arka kısımda logolar olmasa yeni Clio'nun bir Renault olduğunu tahmin etmek gerçekten çok zor olacağı düşünülüyor.

Nesil değişimi ile birlikte, uzunluğu 67 mm artışla 4.12 metreye çıkan Clio'nun, genişliği de 39 mm artış ile 1.77 metreye çıkarılmış. Bu yeni oranlar, daha uzun bir kaput ile birleşince dinamik bir görüntü de kendiliğinden gelmiş.

