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Renault ile Nissan ittifakı bozulacak mı?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Renault Başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan ile ittifakın sona ereceğine yönelik iddialara ilişkin Renault-Nissan Motor ilişkisinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Renault ile Nissan ittifakı bozulacak mı?

Renault Motor Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda Japon kamu yayıncısı NHK'ye konuştu. Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili soruları yanıtlayan Senard, Ghosn'un kaçışını öğrendiğinde şaşırdığını ifade etti. Sürecin medyanın konusu olduğunu belirten Senard, Ghosn'un firarının Renault-Nissan ittifakının geleceğini etkilemeyecek kişisel bir konu olduğuna ve Renault-Nissan ilişkisinin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Senard, bazı medya organlarının ittifakının sona ereceğine dair haberlerini ise ‘yalan haber’ olarak niteledi. Nissan yönetiminin yenilendiğini hatırlatan Senard, yeni yönetimin Mitsubishi Motor'u da içeren ittifaka karşı çok olumlu olduğunu söyledi. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının gelecekte önemli büyüme göstereceğini belirten Senard, ittifak ortaklarının liderleriyle gelecek stratejisini görüşmek üzere önümüzdeki hafta Japonya'yı ziyaret edeceğini de açıkladı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Renault Başkanı Jean-Dominique Senard, Nissan, ittifak,

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