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Renault Megan fiyat listesi! 2021 model Megan fiyatlarında indirim var mı?

29.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault markasının en çok satan araba modellerinden biri olan Megan serisi, Mayıs ayına özel yeni fiyat listesini açıkladı. Türkiye’de oldukça beğenilen Megan modellerinin yeni fiyatları, araba almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Renault Megan fiyat listesi! 2021 model Megan fiyatlarında indirim var mı?

Renault’un fiyat listesinde yeni 2021 Megan modellerine Mayıs ayında zam yapıldığı görüldü. Birçok araba severin gözü, Megan modeli için yeni fiyat listesini paylaşan Renault’a çevrildi. Renault’un resmi internet sitesinde yer alan 2021 fiyat listesinde en ucuz Megane modeli, 219 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çekti.

RENAULT MEGAN 2021 YENİ FİYAT LİSTESİ

Renault Megane fiyat listesine baktığımızda, tıpkı diğer modeller gibi mayıs ayında yine fiyatların arttığını görüyoruz. Marka tarafından Mayıs 2021 itibarıyla belirlenen fiyatlar şu şekilde:

JOY 1.3 TCe 140 BG
Nisan: 209 bin TL
Mayıs: 219 bin TL

JOY 1.3 TCe EDC 140 BG
Nisan: 296 bin TL
Mayıs: 297 bin TL

JOY 1.5 Blue dCi EDC 115 BG
Nisan: 326 bin 900 TL
Mayıs: 340 bin 900 TL

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TOUCH 1.3 TCe EDC 140 BG
Nisan: 322 bin TL
Mayıs: 334 bin TL

TOUCH 1.5 Blue dCi EDC 115 BG
Nisan: 348 bin TL
Mayıs: 363 bin TL

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ICON 1.3 TCe EDC 140 BG
Nisan: 358 bin 900 TL
Mayıs: 373 bin 900 TL

ICON 1.5 Blue dCi EDC 115 BG
Nisan: 376 bin TL
Mayıs: 392 bin TL

Diğer Renault modellerinin 2021 Mayıs ayı fiyat listesi için TIKLAYIN!

YENİ ÖZELLİKLER
Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

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Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirilmiş durumda.

MOTOR SEÇENEKLERİ

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Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.

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