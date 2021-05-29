Renault Megan fiyat listesi! 2021 model Megan fiyatlarında indirim var mı?

ICON 1.5 Blue dCi EDC 115 BG Nisan: 376 bin TL Mayıs: 392 bin TL

ICON 1.3 TCe EDC 140 BG Nisan: 358 bin 900 TL Mayıs: 373 bin 900 TL

TOUCH 1.5 Blue dCi EDC 115 BG Nisan: 348 bin TL Mayıs: 363 bin TL

TOUCH 1.3 TCe EDC 140 BG Nisan: 322 bin TL Mayıs: 334 bin TL

JOY 1.5 Blue dCi EDC 115 BG Nisan: 326 bin 900 TL Mayıs: 340 bin 900 TL

JOY 1.3 TCe EDC 140 BG Nisan: 296 bin TL Mayıs: 297 bin TL

JOY 1.3 TCe 140 BG Nisan: 209 bin TL Mayıs: 219 bin TL

Renault Megane fiyat listesine baktığımızda, tıpkı diğer modeller gibi mayıs ayında yine fiyatların arttığını görüyoruz. Marka tarafından Mayıs 2021 itibarıyla belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Renault’un fiyat listesinde yeni 2021 Megan modellerine Mayıs ayında zam yapıldığı görüldü. Birçok araba severin gözü, Megan modeli için yeni fiyat listesini paylaşan Renault’a çevrildi. Renault’un resmi internet sitesinde yer alan 2021 fiyat listesinde en ucuz Megane modeli, 219 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çekti.

YENİ ÖZELLİKLER

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirilmiş durumda.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.

