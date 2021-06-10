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Renault Megane fiyatları açıklandı! Haziran ayına özel Renault Megane 2021 fiyat listesi yayınlandı

10.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault Megane’ın haziran ayına özel fiyat listesi yayınlandı. Joy, Touch ve Icon modelleri ile hem benzinli hem de dizel seçenekleri ile sürücülere ayrı bir konfor ve güven hisse veren Renault Megane’ın, 2021 fiyat listesi paylaşıldı.

Renault Megane fiyatları açıklandı! Haziran ayına özel Renault Megane 2021 fiyat listesi yayınlandı

229 bin 900 TL’den başlayarak 416 bin TL’ye kadar yükselen fiyat seçenekleri ile Renault Megane, hem konforundan ödün vermiyor hem de kullanıcıları güvende hissettiriyor. Ek özelliklerle daha lüks hâle gelebilen Renault Megane’da cam tavan seçeneği de bulunuyor.

RENAULT MEGANE 2021 FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI!

Joy, Touch ve Icon modelleri bulunan Renault Megane’ın satış fiyatı, 229 bin 900 Türk lirasından başlayıp, 416 bin Türk lirasına kadar yükseliyor. Renault Megane’ın dizel ve benzinli seçenekleri de mevcut.

Joy 1.3 TCe 140 bg 229.900 Türk lirası
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 315.900 Türk lirası
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 358.900 Türk lirası
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 356.000 Türk lirası
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 385.000 Türk lirası
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 398.000 Türk lirası
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 416.000 Türk lirası

EK OPSİYONLAR İLE ARACINIZI DAHA GÜZEL HÂLE GETİRİN

Fabrika çıkış modelinin dışında ücret ödenmesi şartıyla aracı yeni ek özellikler ile daha güzel hâle getirebilirsiniz. Görüş paketi, metalik renk, geri görüş kamerası, ön sis far, kontrol paketi, sürüş paketi, deri paketi, eller serbest bagaj kapağı, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve 18’’ elmas kesim panoramik can tavan ile Renault Megan, daha lüks olabiliyor.

Renault Megane fiyatları açıklandı! Haziran ayına özel Renault Megane 2021 fiyat listesi yayınlandı

JOY

Metalik Renk 2.000 Türk lirası

Görüş Paketi 2.000 Türk lirası

TOUCH

Metalik Renk 2.000 Türk lirası

Geri görüş kamerası 1.000 Türk lirası

Ön sis farları 1.000 Türk lirası

ICON

Kontrol Paketi 14.250 Türk lirası

Sürüş Paketi 18.750 Türk lirası

Deri Paketi 16.000 Türk lirası

Metalik Renk 2.000 Türk lirası

Eller Serbest Bagaj Kapağı 2.000 Türk lirası

Elektrikli açılır panoramik cam tavan 15.750 Türk lirası

18" elmas kesim alüminyum alaşımlı jantlar 6.750 Türk lirası

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Anahtar Kelimeler:
Renault
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