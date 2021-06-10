Renault Megane fiyatları açıklandı! Haziran ayına özel Renault Megane 2021 fiyat listesi yayınlandı

229 bin 900 TL’den başlayarak 416 bin TL’ye kadar yükselen fiyat seçenekleri ile Renault Megane, hem konforundan ödün vermiyor hem de kullanıcıları güvende hissettiriyor. Ek özelliklerle daha lüks hâle gelebilen Renault Megane’da cam tavan seçeneği de bulunuyor.

RENAULT MEGANE 2021 FİYAT LİSTESİ YAYINLANDI!

Joy, Touch ve Icon modelleri bulunan Renault Megane’ın satış fiyatı, 229 bin 900 Türk lirasından başlayıp, 416 bin Türk lirasına kadar yükseliyor. Renault Megane’ın dizel ve benzinli seçenekleri de mevcut.

Joy 1.3 TCe 140 bg 229.900 Türk lirası

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 315.900 Türk lirası

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 358.900 Türk lirası

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 356.000 Türk lirası

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 385.000 Türk lirası

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 398.000 Türk lirası

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 416.000 Türk lirası

EK OPSİYONLAR İLE ARACINIZI DAHA GÜZEL HÂLE GETİRİN

Fabrika çıkış modelinin dışında ücret ödenmesi şartıyla aracı yeni ek özellikler ile daha güzel hâle getirebilirsiniz. Görüş paketi, metalik renk, geri görüş kamerası, ön sis far, kontrol paketi, sürüş paketi, deri paketi, eller serbest bagaj kapağı, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve 18’’ elmas kesim panoramik can tavan ile Renault Megan, daha lüks olabiliyor.