Renault Megane fiyatları açıklandı! Haziran ayına özel Renault Megane 2021 fiyat listesi yayınlandı

229 bin 900 TL’den başlayarak 416 bin TL’ye kadar yükselen fiyat seçenekleri ile Renault Megane, hem konforundan ödün vermiyor hem de kullanıcıları güvende hissettiriyor. Ek özelliklerle daha lüks hâle gelebilen Renault Megane’da cam tavan seçeneği de bulunuyor.
Joy, Touch ve Icon modelleri bulunan Renault Megane’ın satış fiyatı, 229 bin 900 Türk lirasından başlayıp, 416 bin Türk lirasına kadar yükseliyor. Renault Megane’ın dizel ve benzinli seçenekleri de mevcut.
Joy 1.3 TCe 140 bg 229.900 Türk lirası
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 315.900 Türk lirası
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 358.900 Türk lirası
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 356.000 Türk lirası
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 385.000 Türk lirası
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 398.000 Türk lirası
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 416.000 Türk lirası
Fabrika çıkış modelinin dışında ücret ödenmesi şartıyla aracı yeni ek özellikler ile daha güzel hâle getirebilirsiniz. Görüş paketi, metalik renk, geri görüş kamerası, ön sis far, kontrol paketi, sürüş paketi, deri paketi, eller serbest bagaj kapağı, elektrikli açılır panoramik cam tavan ve 18’’ elmas kesim panoramik can tavan ile Renault Megan, daha lüks olabiliyor.
Metalik Renk 2.000 Türk lirası
Görüş Paketi 2.000 Türk lirası
Metalik Renk 2.000 Türk lirası
Geri görüş kamerası 1.000 Türk lirası
Ön sis farları 1.000 Türk lirası
Kontrol Paketi 14.250 Türk lirası
Sürüş Paketi 18.750 Türk lirası
Deri Paketi 16.000 Türk lirası
Metalik Renk 2.000 Türk lirası
Eller Serbest Bagaj Kapağı 2.000 Türk lirası
Elektrikli açılır panoramik cam tavan 15.750 Türk lirası
18" elmas kesim alüminyum alaşımlı jantlar 6.750 Türk lirası
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