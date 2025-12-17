FİNANS

Renault'un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı ne olacak?

Fransız otomobil devi Renault, bundan birkaç yıl önce ikonik şehir otomobili Twingo'nun elektrikli versiyonunu tanıtmıştı. 2026 yılında piyasaya sürüleceği söylenen otomobil Fransa'da resmi olarak satışa sunuldu. Avrupa için uygun bir fiyata satışa sunulan otomobilin Türkiye fiyatı ne kadar? 2026 model Renault Twingo neler sunuyor? İşte detaylar...

Cansu Akalp

Otomobil devi Renault, bundan birkaç yıl önce düzenlediği bir etkinlikte ikonik şehir otomobili Twingo'nun elektrikli versiyonunu tanıtmıştı. Şirket, o etkinlik sırasında elektrikli Twingo'nun 2026 yılı itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Beklenen oldu ve yepyeni Renault Twingo, Fransa'da resmi olarak satışa sunuldu.

Peki 2026 model Renault Twingo neler sunuyor? Bu otomobilin Fransa'daki fiyatı ne kadar? Yeni Renault Twingo'nun muhtemel Türkiye fiyatı ne kadar olur? İşte detaylar...

Renault un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı ne olacak? 1

WebTekno'nun haberine göre; 2026 Renault Twingo, firmanın orijinal Twingo modelinin tasarım dilini modern bir yaklaşımla korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında oldukça eğlenceli LED destekli aydınlatmalar var. Arka kısımda ise ön aydınlatmaları tamamlayan yine LED tasarım dikkat çekiyor.

Renault un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı ne olacak? 2

FİYATI NE KADAR?

Elektrikli Twingo, Fransa pazarında iki farklı donanım seviyesiyle alıcılarla buluşuyor. Temel model Evolution versiyonu 19.490 euro'dan satışa sunuldu. Ülkedeki devlet teşvikleri sonrasında bu fiyatın 14.720 euro'ya kadar düştüğü belirtiliyor.

Daha kapsamlı donanıma sahip Techno versiyonunun fiyatı ise 21.090 euro. Techno modeli de teşviklerle birlikte 16.320 euro seviyesine kadar erişilebilir hale geliyor.

TÜRKİYE FİYATI NE OLUR?

Renault Twingo, mevcut düzenlemeler doğrultusunda yüzde 25'lik ÖTV dilimine girecektir. Buna KDV eklediğimiz zaman 2026 model Renault Twingo'nun muhtemel Türkiye fiyatı, 1 milyon 460 bin TL civarlarında olacaktır.

Renault un efsanesi yıllar sonra satışa sunuldu! Türkiye fiyatı ne olacak? 3

Araç, 82 beygir gücü üreten bir elektrik motoru ve 27.5 kWh kapasiteli bir batarya ile güç alıyor. Renault'un açıkladığı WLTP menzil verilerine göre, yeni elektrikli Twingo tek bir şarj ile 263 kilometreye kadar menzil sunma kapasitesine sahip.

1992 MODELİNİ ANIMSATIYOR!

3.8 metre uzunluğundaki kompakt hatchback, dış görünümüyle 1992 yılında üretilen orijinal Twingo modelini anımsatıyor. Bu tasarım yaklaşımı, modelin hem modern elektrikli teknolojiyi hem de Renault'un klasik çizgilerini bir arada sunduğunu gösteriyor.

