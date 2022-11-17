Ro-Ro gemilerinde yer kalmadı! Otomobilleri Çin'den Türkiye’ye böyle getirdiler: Maliyete yüzde 10 ek

Çin’den Türkiye’ye yapılan otomobil ithalatında yeni bir lojistik sorunu başladı. Çin’in artan otomobil ihracatı, bu ülkeden araç taşıyan Ro-Ro gemilerinde kapasite sorunu yaşanmasına neden olurken, armatörler sınırlı kapasiteyi Avrupa gibi daha yüksek navlunun olduğu pazarlar için kullanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle araç taşıyan gemiler, Türkiye’ye gelmeyi tercih etmeyince, bazı otomotivciler Çin’den araçları konteyner gemileriyle getirtmeye başladı.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcilerinden Tibet Soysal, gemi bulamadıkları için Çin’de üretilen araçları, ek maliyeti göze alarak Türkiye’ye konteyner gemileri ile getirmeye başladıklarını açıkladı.

ROTA TÜRKİYE YERİNE AVRUPA’YA KAYDI

2022 yılı başında Çin’de yaşanan karantina döneminin sona ermesiyle üretimlere hız verildiğini hatırlatan Sosyal, yoğun sevk programına bağlı olarak gemilerde yer sıkıntısı başladığını aktardı. Soysal, sınırlı gemi kapasitesi nedeniyle armatörlerin yıllık kontratlı çalıştıkları müşterilerine öncelik verdiğini ve sevkiyatlarda spot yüklemeleri ikinci plana attığını ifade etti.

Armatörlerin ayrıca yüksek navlun olan bölgelere verdiğini söyleyen Soysal, “Çin-Avrupa navlunu, Çin-Türkiye navlunundan daha yüksek olduğu için armatörler bu rotayı tercih ediyor. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye üzerinden bu bölgelere sevk edilen araçların gönderilemiyor. Dolayısıyla kapasite düştüğü için armatörler bu sebeple de rotalarını Türkiye yerine Avrupa’ ya çevirdi. Diğer yandan, Uzakdoğu’dan yükleme yapan armatörler, Türkiye limanlarına giriş-çıkış süresinde kaybedecekleri süreyi, gemileri Avrupa’ya yönlendirerek sayısını artırmak yönünde değerlendirmeyi tercih ediyorlar” açıklamasını yaptı.

YENİ YÖNTEMLER DENENİYOR

Diğer yandan, Çinli konteyner taşımacılık devi Cosco Shipping, araç taşıyan gemilerin kapasitesindeki sıkıntıya yönelik geçtiğimiz haftalarda farklı bir çözüm geliştirmişti. Şirket, sıfır otomobillerin Çin dışına sevkiyatını sağlamak için çok amaçlı kâğıt hamuru taşıyıcısı kullanmaya başladı.

MALİYETLERİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR

“Konteynerle sevklerde Ro-Ro yüklemelerine göre ekstra maliyet oluşuyor. Konteyner demuraj bedelleri, tahmil, tahliye masrafları ek maliyet olarak karşımıza çıkıyor” diyen Sosyal şunları dile getirdi:

“Gemi varış süresi ile ilgili bir gecikme söz konusu değil ancak liman sahasında konteynerlerin boşaltılması Ro-Ro tahliyesine nazaran biraz daha uzun sürebiliyor.” Edinilen bilgiye göre, otomobilleri Ro-Ro gemisi yerine konteynerle taşıtmak bir otomotiv firmasının lojistik maliyetini yaklaşık yüzde 10 artırıyor.”

HASAR RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Taşımacılıkta yoğunlukla 40’lık konteynerler tercih ediliyor. 40’lık bir konteynere 6 otomobil sığabiliyor. Özel bir sistemle araçlar iki kat halinde konteynere giriyor. Ancak konteynerde araç taşımanın bazı riskleri var. Araçlar taşıma sırasında hasar görebiliyor. Bu nedenle özel durumlar dışında konteynerle araç taşıma çok tercih edilmiyor. Taşınan araçlar da çoğunlukla ikinci el araçlar oluyor.



