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Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

İkinci el araçlarda yapılan fiyat artışından sonra vatandaşlar isyan etti. Hafta sonları dolu dolu olan otomobil pazarlarından eli boş dönen vatandaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatlarının çok yükselmesinden ve satıcıların fırsatçılığından şikayetçi. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 80 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyatlarını araştırdık. Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobillerde ikinci el fiyatları nasıl?

Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

Sıfır araçların üretimi devam ederken hala tüketici talebini karşılayamaması vatandaşları ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el araçlarda yapılan fiyat artışından sonra vatandaşlar isyan etti. En uygun ikinci el otomobiller hangisi şeklinde araştırma yaparak, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar için; ekonomik fiyatlı ikinci el arabalar listesi hazırladık.

UYGUN FİYATLI İKİNCİ EL ARAÇ LİSTESİ

Hafta sonları dolu dolu olan otomobil pazarlarından ellebi boş dönen vatandaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatlarının çok yükselmesinden ve satıcıların fırsatçılığından şikayetçi. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 80 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyatlarını araştırdık. Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobillerde ikinci el fiyatları nasıl? İşte 80 bin ve 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyat listesi!

SAHİBİNDEN 80 BİN TL VE 100 BİN TL İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İkinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından vatandaşlar araç alamaz oldu. Sıfır araçların üretimine başlanması ama ihtiyacı karşılayamamasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. İkinci el araçları olanlar da bu durumu fırsat bilerek fiyatlarda artış yapmıştı. Özellikle ikinci el araçlara yoğun ilgininin olmasının ardından araçlardaki kusurların gizlenmesi ve satın alacak kişiye doğru bilgi verilmemesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. İkinci el otomobil alırken vatandaşların gözlerini dört açması gerekir. Bu tarz kötü durumlarla karşılaşmamak için ve ilerde pişman olmamak için aracın mutlaka ekspertiz servisinden faydalanması şart olarak görülüyor. Sahibinden satılan ve 100 bin TL'ye kadar fiyat biçilen bütçe dostu otomobiller yeni araç alacakların karar vermesinde faydalı olması için, bütçe dostu otomobiller listesi hazırladık.

Ekonomik Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Honda listesi!

1 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2012 model Chevrolet Cruze fiyatı

Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 212 model Chevrolet Cruze'de yer alıyor.

2 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2012 model Chevrolet Aveo fiyatı

Chevrolet Aveo'nun ikinci el 2012 modeli bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.

3 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2016 model Citroen Citroen C Clysee fiyatı

Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde Citroen Citroen C Clysee'nin 2016 modeli de yer alıyor.

4 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2017 model Peugeut 301 fiyatı

Uygun ikinci el otomobiller listesinde üçüncü sıradan 2017 tarihli Peugeut 301 modeliyle yer alıyor.

5 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2017 model Dacia Sandero fiyatı

Dacia Sandero'nun 2017 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.

6 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2010 model Honda City fiyatı

Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde 2010 çıkışlı Honda City modeli de yer alıyor.

7 en uygun ikinci el araba listesi

İkinci el 2011 model Honda Jazz fiyatı

Honda Jazz 2011 modeliyle sahibinden 80 bin TL ve 100 bin TL olan bütçe dostu ikinci el otomobiller listemizde.

8 en uygun ikinci el araba listesi

2011 model Hyundai Accent Era

İkinci el 2011 model Hyundai Accent Era fiyatı

Hyundai Accent Era'nın ikinci el 2011 modeli bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.

2015 model Hyundai i20

İkinci el 2015 model Hyundai i20 fiyatı

Hyundai i20'nin 2015 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.

2009 model Mazda 2

İkinci el 2009 model Mazda 2 fiyatı

Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 2009 model Mazda 2 de yer alıyor.

2010 model Mazda 3

İkinci el 2010 model Mazda 3 fiyatı

Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde Mazda 3'ün 2010 modeli de yer alıyor.

nissan_note_2013_uncrashed

İkinci el 2013 model Nissan Note fiyatı

Ey uygun ikinci el otomobiller listemizde 2013 model Nissan Note de yerini aldı.

2011 model Peugeut 207

İkinci el 2011 model Peugeut 207 fiyatı

Peugeut'nun ikinci el 2011 modeli, Peugeut 207 bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.

2017 model Renault Symbol

İkinci el 2017 model Renault Symbol fiyatı

Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 2017 model Renault Symbol de yer alıyor.

2007 Volkswagen Polo

İkinci el 2007 Volkswagen Polo fiyatı

Volkswagen Polo'nun 2007 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.


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