Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

Sıfır araçların üretimi devam ederken hala tüketici talebini karşılayamaması vatandaşları ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el araçlarda yapılan fiyat artışından sonra vatandaşlar isyan etti. En uygun ikinci el otomobiller hangisi şeklinde araştırma yaparak, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar için; ekonomik fiyatlı ikinci el arabalar listesi hazırladık.
Hafta sonları dolu dolu olan otomobil pazarlarından ellebi boş dönen vatandaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatlarının çok yükselmesinden ve satıcıların fırsatçılığından şikayetçi. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 80 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyatlarını araştırdık. Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobillerde ikinci el fiyatları nasıl? İşte 80 bin ve 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyat listesi!
İkinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından vatandaşlar araç alamaz oldu. Sıfır araçların üretimine başlanması ama ihtiyacı karşılayamamasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. İkinci el araçları olanlar da bu durumu fırsat bilerek fiyatlarda artış yapmıştı. Özellikle ikinci el araçlara yoğun ilgininin olmasının ardından araçlardaki kusurların gizlenmesi ve satın alacak kişiye doğru bilgi verilmemesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. İkinci el otomobil alırken vatandaşların gözlerini dört açması gerekir. Bu tarz kötü durumlarla karşılaşmamak için ve ilerde pişman olmamak için aracın mutlaka ekspertiz servisinden faydalanması şart olarak görülüyor. Sahibinden satılan ve 100 bin TL'ye kadar fiyat biçilen bütçe dostu otomobiller yeni araç alacakların karar vermesinde faydalı olması için, bütçe dostu otomobiller listesi hazırladık.
Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 212 model Chevrolet Cruze'de yer alıyor.
Chevrolet Aveo'nun ikinci el 2012 modeli bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.
Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde Citroen Citroen C Clysee'nin 2016 modeli de yer alıyor.
Uygun ikinci el otomobiller listesinde üçüncü sıradan 2017 tarihli Peugeut 301 modeliyle yer alıyor.
Dacia Sandero'nun 2017 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.
Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde 2010 çıkışlı Honda City modeli de yer alıyor.
Honda Jazz 2011 modeliyle sahibinden 80 bin TL ve 100 bin TL olan bütçe dostu ikinci el otomobiller listemizde.
Hyundai Accent Era'nın ikinci el 2011 modeli bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.
Hyundai i20'nin 2015 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.
Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 2009 model Mazda 2 de yer alıyor.
Sahibinden 100 bin TL'ye kadar olan bütçe dostu araçların listesinde Mazda 3'ün 2010 modeli de yer alıyor.
Ey uygun ikinci el otomobiller listemizde 2013 model Nissan Note de yerini aldı.
Peugeut'nun ikinci el 2011 modeli, Peugeut 207 bütçe dostu en uygun otomobiller listesinde yerini aldı.
Uygun fiyatlı ikinci el otomobiller arasında 2017 model Renault Symbol de yer alıyor.
Volkswagen Polo'nun 2007 modeli de bütçe dostu ekonomik ikinci el araçlar listemizde.
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