Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller - Honda-Fiat-Renault-Hyundai-Ford-Peugeot-Citroen ve Toyota fiyatları!

Sıfır araçların üretimi devam ederken hala tüketici talebini karşılayamaması vatandaşları ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el araçlarda yapılan fiyat artışından sonra vatandaşlar isyan etti. En uygun ikinci el otomobiller hangisi şeklinde araştırma yaparak, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar için; ekonomik fiyatlı ikinci el arabalar listesi hazırladık.

UYGUN FİYATLI İKİNCİ EL ARAÇ LİSTESİ

Hafta sonları dolu dolu olan otomobil pazarlarından ellebi boş dönen vatandaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatlarının çok yükselmesinden ve satıcıların fırsatçılığından şikayetçi. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 80 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyatlarını araştırdık. Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobillerde ikinci el fiyatları nasıl? İşte 80 bin ve 100 bin TL arasında değişen ikinci el otomobil fiyat listesi!

SAHİBİNDEN 80 BİN TL VE 100 BİN TL İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İkinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından vatandaşlar araç alamaz oldu. Sıfır araçların üretimine başlanması ama ihtiyacı karşılayamamasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. İkinci el araçları olanlar da bu durumu fırsat bilerek fiyatlarda artış yapmıştı. Özellikle ikinci el araçlara yoğun ilgininin olmasının ardından araçlardaki kusurların gizlenmesi ve satın alacak kişiye doğru bilgi verilmemesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. İkinci el otomobil alırken vatandaşların gözlerini dört açması gerekir. Bu tarz kötü durumlarla karşılaşmamak için ve ilerde pişman olmamak için aracın mutlaka ekspertiz servisinden faydalanması şart olarak görülüyor. Sahibinden satılan ve 100 bin TL'ye kadar fiyat biçilen bütçe dostu otomobiller yeni araç alacakların karar vermesinde faydalı olması için, bütçe dostu otomobiller listesi hazırladık.