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Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

İhracatını ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,95 artırarak 1,2 milyar dolara çıkartan Bursa, en fazla dış satımını 153 milyon 756 bin dolarla Almanya'ya yaptı.

Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan yılın ilk ayında 152 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye 1 milyar 174 milyon 755 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa'nın ocakta gerçekleştirdiği dış satım artış gösterdi.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği kentte otomotiv endüstrisi, ihracatta başı çekti. Otomotiv sektörünün geçen ay yaptığı ihracat, 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,07 artışla 573 milyon dolardan 619,2 milyon dolara çıktı.

Otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocakta 137 milyon 242 bin dolarlık ihracata imza attı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dış satımında yüzde 5,39 artış kaydedildi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün geçen ayki ihracatı yüzde 8,67 artarak 87 milyon 526 bin dolardan 95 milyon 113 bin dolara yükseldi.

Bursa'dan "çelik", "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", "demir ve demir dışı metaller", "iklimlendirme sanayi", "meyve sebze mamulleri", "halı", "deri ve deri mamulleri" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" sektörlerinin ihracatında geçen yılın ocak ayına göre artışlar yaşandı.

Kentten yılın ilk ayında 152 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,95 artarak 1 milyar 174 milyon 755 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine

Çoğunluğu otomotiv endüstrisi olmak üzere Bursa'dan en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye dış satım, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,59 azalışla 153 milyon 756 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlin en fazla dış satım yaptığı ülkeler arasında Fransa ikinci, İspanya üçüncü, İtalya ise dördüncü sırada yer aldı.

Fransa'ya ocak ayı ihracatı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24,74 artarak 128 milyon 460 bin dolara ulaştı. İspanya'ya dış satım da yüzde 10,69 yükselişle 95 milyon dolardan 105,2 milyon dolara çıktı. Bursa'dan İtalya'ya ise 99,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya, otomotiv,

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