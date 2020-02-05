Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa'dan yılın ilk ayında 152 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye 1 milyar 174 milyon 755 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa'nın ocakta gerçekleştirdiği dış satım artış gösterdi.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği kentte otomotiv endüstrisi, ihracatta başı çekti. Otomotiv sektörünün geçen ay yaptığı ihracat, 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,07 artışla 573 milyon dolardan 619,2 milyon dolara çıktı.

Otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocakta 137 milyon 242 bin dolarlık ihracata imza attı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dış satımında yüzde 5,39 artış kaydedildi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün geçen ayki ihracatı yüzde 8,67 artarak 87 milyon 526 bin dolardan 95 milyon 113 bin dolara yükseldi.