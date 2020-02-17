FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Son aylarda büyük rağbet gören ve fiyatların da sürekli yükselişte olduğu ikinci el taşıt piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bir takım düzenlemeler gündemde. İkinci el alım satımların büyük oranda döndüğü online kanallar üzerinden yapılan ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmesi isteniyor. Bakanlık ise daha kapsamlı bir adım için çalışma yürütüyor.

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor! 50 bin TL cezası var

Bir yıl içerisinde satılan 6,9 milyon ikinci el aracın yaklaşık 3,5 milyonu kayıt dışı olarak satılıyor. Bu da ikinci elde yapılan toplam satışların yüzde 46'sına karşılık geliyor.İkinci eldeki kayıt dışı satışların yüzde 90'ından fazlası ise her gün yüz binlerce kişinin giriş yaptığı online kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Alıcı ve satıcının çok sayıda alternatif ile sıfır maliyet üzerinden hızlı bir şekilde buluşma noktası olmasından kaynaklı öncelikli tercih sebebi olan ilan siteleri arasında Türkiye'nin en büyük platformu olarak da öne çıkan tek bir sitede 500 bine yakın satılık vasıta ilanı bulunuyor.

KİMLİK NUMARASI VE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Konuyu Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) yetkilileri ikinci el araç ilanlarına yönelik bir takım taleplerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ile koordineli bir çalışma yürüten İMAS yetkilileri; internet sitelerine verilen ilanlara TC kimlik numarası ve ekspertiz zorunluluğu getirilmesini istiyor.

BAKANLIK DAHA GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA İÇERİSİNDE

Bakanlığın online kanallar üzerinden kim kaç ilan girmiş?, Ne satmış?, Kaç adet satmış? gibi tüm bilgileri geriye dönük isteme hakkı olduğuna da dikkat çeken İMAS yetkilileri, ilgili bakanlıkların daha geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğunu çok yakında detaylarının netleştirileceğini belirtiyor.

YÜZDE 14 ARTIŞ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre, ikinci el otomobil satışları 2019 yılında yüzde 14 artış kaydetti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe 2019 yılında 7 milyon 614 bin 301 adetlik satış gerçekleştirildi.

10 ARAÇ SATANA 50 BİN TL CEZA!

Öte yandan Maliye ise bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç alıp satan komisyoncuları kıskaca almış durumda. Banka, noter ve emniyet kanalları üzerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan incelemeler sonucunda alım satımları ticari amaçla yaptığı tespit edilenlere geriye dönük para cezaları çıkarılıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda 10 araç alıp satan bir kişiye geçtiğimiz günlerde 50 bin liralık vergi çıkarıldı.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişilere getirilen yetki belgesi zorunluluğu ise 31 Ağustos 2020 itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren tacirler araç alış satış işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulamaya alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Bakanlık harekete geçti! Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacakBakanlık harekete geçti! Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikinci el oto, satış,

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin lira hibe

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin lira hibe

8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

8 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki 90 bin TL sattığı aracı noterde 10 bin diyen veya 30 binlik mala 70 bin diyen
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yılda LPG'li araç sayısı ikiye katlandı

10 yılda ikiye katına çıktı!

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Volkswagen 'egzoz manipülasyonu'nda tüketicilere 830 milyon avro teklif etti

Volkswagen'den kullanıcılarına 830 milyon euro teklif

Bakanlık harekete geçti! Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak

Bakanlık harekete geçti! Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.