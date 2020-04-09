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Satın alacağınız araçta haciz olabilir! 2. el araç alanlar dikkat!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.04.2020 17:41 | Son Güncelleme

Günümüz piyasasında insanların ikinci el araçlara fazlaca yöneldiği görülür. İkinci el araçlara yönelen insanlar, mağdur olmamak için temiz ve güvenilir araç almak ister. Aracın durumu hakkında bilgi edinmek için mutlaka araç haciz, rehin ve tedbir sorgulamalarının yapılması gerekir. Sorgulama işlemlerini kolay ve hızlı şekilde yapmak mümkündür. Peki araç üstünde haciz olup olmadığı nasıl sorgulanır?

Satın alacağınız araçta haciz olabilir! 2. el araç alanlar dikkat!

Birçok farklı yolla araç haciz sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Araç sorgulama işlemi, kişinin kendi aracı veya satın alacağı araç üstünde haciz olup olmadığını takip etmek için önemlidir. Birçok işlemin kolayca gerçekleşmesini sağlayan e-Devlet sistemi üzerinden araç üzerinde haciz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ancak bu işlemi yapabilmek için araç sizin üzerinize kayıtlı olmalıdır. Eğer aracı ikinci el olarak satın alacaksanız; araç sahibinin e-Devlet sisteminden araç sorgulaması yapmasını istemelisiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapınız. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine gidip şifre alabilirsiniz. Şifreniz var ama unuttuysanız sistem üzerinden yenileyebilirsiniz.
  • e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sistem üzerinde bulunan arama motoruna "Araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama" yazınız.
  • Karşınıza çıkan "Uygulamaya git" yazısına tıklayınız. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açtığı bir uygulama olan "Araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama sayfasına" yönlendirileceksiniz.
  • Karşınıza çıkan sayfada adınıza düzenlenen herhangi bir haciz olup olmadığını görebilirsiniz. Haciz işlemi yoksa "Adınıza düzenlenmiş herhangi bir haciz işlemi yoktur" yazısı çıkar. Eğer adınıza düzenlenen bir haciz işlemi varsa karşınıza birtakım bilgiler çıkar. Bu sayfayı çıktı olarak alabilirsiniz.
    e-Devlet üzerinden sadece haciz işlemlerinizi değil, aracınızla ilgili birçok detayı öğrenebilirsiniz. e-Devlet; araç tescil tarihi, araç rehin bilgileri, tedbir kararı, plakaya kesilmiş cezalar gibi birçok bilgiye ulaşmanızı sağlar. Bu açıdan araç tescil tarihini e-Devlet'ten mutlaka öğrenmeniz gerekir. Aynı zamanda, e-Devlet sistemi üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki verilere de ulaşabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğünün araç hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak birçok hizmeti vardır. Bu hizmetlere e-Devlet üzerinden erişim sağlamanız mümkün. e-Devlet işlemlerinden hızlı bir şekilde yapılan tüm bu işlemler bütünüyle ücretsizdir.

SMS ARACILIĞIYLA ARAÇ HACİZ DURUMU NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden haciz sorgulama işlemi yaptığınız gibi, kişisel cep telefonunuzdan da sorgulama yapabilirsiniz. DETAY yazıp boşluk bırakıp plakayı girerek 5664'e SMS atmanız yeterlidir. Gerekli adımları uygularken tüm harf ve rakamları bitişik girmelisiniz. SMS gönderdikten sonra bu konularla ilgilenen kurumdan bilgilendirme mesajı alacaksınız. Bilgilendirme mesajının içeriğinde aracın; modeli, kaskosu, sahiplik durumu, adına yazılmış cezası, trafiğe çıka durumu, araca uygulanan yaptırımlar gibi birçok detay yer alır. Mesajın 7 TL ücreti vardır.

ARAÇ HACİZ DURUMUNU SORGULAMANIN FARKLI YOLLARI

Kişi internete erişimi olmadığı için e-Devlet'e giremiyor olabilir. Ya da telefon bakiyesi yetersiz kalıyorsa SMS üzerinden sorgulama işlemi yapamama durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu gibi durumlarda, üzerinize kayıtlı olan veya ilgilendiğiniz araçla ilgili çıkarılan emirleri farklı yollarla öğrenmeniz mümkün. Emniyet müdürlüklerine ve gelir idare dairesine giderek araçla ilgili kararlara erişim sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet, ikinci el otomobil,

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