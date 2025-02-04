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Satışlar düştü! Merak edilen veriler geldi... Elektrikli ve hibrit, benzinliye yaklaştı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 10:27
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Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet oldu. Benzinli otomobil satışları 27.130 adetle yüzde 48,5 pay, hibrit otomobil satışları 16.642 adetle yüzde 29,7 pay, elektrikli otomobil satışları 6.225 adetle yüzde 11,1 pay ve dizel otomobil satışları 5.767 adetle yüzde 10,3 pay, otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

Satışlar düştü! Merak edilen veriler geldi... Elektrikli ve hibrit, benzinliye yaklaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ocak ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.

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C SEGMENTİ OTOMOBİLLER YÜZDE 56,2 PAY ALDI

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31 bin 455 adetle yüzde 56,2 pay, B segmenti otomobiller 14 bin 419 adetle yüzde 25,8 pay aldı.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ SUV OTOMOBİLLER OLDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 57,4 pay, 32 bin 136 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,6 pay ve 14 bin 296 adet satış ile Sedan, yüzde 16,2 pay ve 9 bin 78 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 27 bin 130 adetle yüzde 48,5 pay, hibrit otomobil satışları 16 bin 642 adetle yüzde 29,7 pay, elektrikli otomobil satışları 6 bin 225 adetle yüzde 11,1 pay ve dizel otomobil satışları 5 bin 767 adetle yüzde 10,3 pay, otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

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Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,8 artarak yüzde 9,8 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 artarak yüzde 1,3 pay aldı.

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Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 33,8 azalarak yüzde 58,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 30,3 azalarak yüzde 0,5 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 41,9 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

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Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 18 bin 736 adetle yüzde 33,5 pay, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 12 bin 597 adetle yüzde 22,5 pay aldı.

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OTOMATİK - MANUEL FARKI

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 52 bin 908 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 3 bin 36 adetle yüzde 5,4 pay aldı.

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Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 9 bin 671 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13 pay ve bin 657 adetle 2’nci sırada yer aldı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba araç satış satış
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