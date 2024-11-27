FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme '15 gün' süre kalkıyor, yüzde 5 zam... 'Kaos oluşturacak'

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme '15 gün' süre kalkıyor, yüzde 5 zam... 'Kaos oluşturacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç satın alacaklar dikkat! 5 Aralık itibarıyla araç satışlarında trafik poliçesi kestirmek için tanınan 15 günlük süre kalkıyor. Artık noterden çıkmadan poliçe kesilmesi gerekecek. Aksi durumda yüzde 4 ceza uygulanacak. Sektör temsilcileri ise araç satışına müteakip trafik poliçesi kesilme zorunluğunun kaos oluşturacağını savundu. Peki, trafik sigortası fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme '15 gün' süre kalkıyor, yüzde 5 zam... 'Kaos oluşturacak'

5 Aralık'tan itibaren araç satışlarıyla alakalı yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Buna göre; araç satın alan vatandaş, noter satışı tamamlandıktan hemen sonra trafik poliçesini yaptırmak zorunda. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde ise poliçeye yüzde 5'lik zam uygulanacak. Sektör temsilcileri ise bu düzenlemenin sigorta sektörü ve noter işlemleri bakımından ciddi zorlukları beraberinde getireceğini savunuyor.

iStock-522370158

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; halihazırdaki uygulamada araç alım-satımı sonrası trafik sigortası yaptırmak için araç sahiplerine 15 günlük süre veriliyordu. Bu süre içerisinde araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak kendilerine en uygun poliçeyi seçebiliyordu. Aynı zamanda bazı sigorta şirketleri de zarar ettikleri gerekçesiyle sigorta poliçesi kesmekten imtina ediyordu. Araç satın alan kişi, sigorta poliçesini kestirmek için 3-5 gün harcamak zorunda kalıyordu. Fakat yeni düzenlemeyle beraber bu sürecin artık noter işlemleri esnasında hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

thumbs_b_c_f026aedacb7f23b6a287be2263d4f787

Sigorta sektörü temsilcileri ise noter işlemleri esnasında zorunlu trafik poliçesi uygulamasının daha verimli biçimde yapılabilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerekliliğine vurgu yapıyor. Sektörün gündeminde; araç sahiplerine noter randevusu öncesi sigorta işlemlerini tamamlama imkanı sağlanması veya poliçe kesmekten kaçınan şirketlere cezai yaptırımları uygulanması gibi tavsiyeler var.

araçiç

Aynı zamanda sigortacılar, bu uygulamanın hem noterlerde yoğunluğa sebep olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesi sebebiyle eksiklikler yaşanabileceğini aktarıyor. Mevcut durumda noterlerde yaşanan kalabalık ve işlem sürecine trafik poliçesi yükünün de eklenmesinin sistemin aksama riskini doğurabileceği aktarılıyor.

thumbs_b_c_497cf35e321cd5d9b0133ed390e8d341

Öte yandan sigorta sektörü; zorunlu trafik sigortası poliçelerinde zarar ettiğini de sıkça gündeme getiriyor. Özel sigorta şirketleri, trafik poliçesinden kazandıkları her 100 TL'ye karşılık yaklaşık 150 TL hasar ödemesini yaptıklarını savunuyor. Bu yüzden çok sayıda şirket trafik poliçesi kesmekten kaçınıp kasko, konut gibi daha kazançlı olan alanlara yöneliyor.

thumbs_b_c_8f83fe62d97a2168ffd028472643c992

Sigorta acenteleri, "Uzun zamandır trafik poliçesi keserken zorluklar yaşıyoruz. Birden fazla şirketten fiyat almak zorunda kalıyoruz. Araç satışına müteakip trafik poliçesi kesilme zorunluğu kaos oluşturacak. Bu nedenle trafik poliçesi kesiminde sigorta şirketlerinin kolaylık sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

thumbs_b_c_72b11320456753ba4b9746f8b02dcc44

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA ARTIŞ

2024 yılı trafik sigortası fiyatlarında dikkat çeken artışların yaşandığı bir yıl olmuştu. Fiyatlar araç grubu ve şehre göre değişilik göstermekle beraber, yüzde 30 ile yüzde 50 arası artış yaşandı. Söz konusu artışı nedenleri arasında yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetleri ve değer kaybı faktörler yer alıyor. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri de yüzde 112 oranında artarken bunun da poliçe fiyatlarını direkt olarak etkilediği aktarılıyor.

thumbs_b_c_3a49e64d48ce3f3c03aa4d3f36515194

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Noter Araç Zam araç satış trafik sigortası
En Çok Okunan Haberler
İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes...

Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı

Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler "Tanıyamadım" dedi

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler "Tanıyamadım" dedi

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme

Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Hesaplarında para var ama tek kuruşunu çekemiyorlar

Dolandırıcılar tuzak içinde tuzak kurdu! Hesaplarında para var ama tek kuruşunu çekemiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.