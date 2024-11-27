Sayılı günler kaldı! Araç satışında yeni düzenleme '15 gün' süre kalkıyor, yüzde 5 zam... 'Kaos oluşturacak'

5 Aralık'tan itibaren araç satışlarıyla alakalı yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Buna göre; araç satın alan vatandaş, noter satışı tamamlandıktan hemen sonra trafik poliçesini yaptırmak zorunda. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde ise poliçeye yüzde 5'lik zam uygulanacak. Sektör temsilcileri ise bu düzenlemenin sigorta sektörü ve noter işlemleri bakımından ciddi zorlukları beraberinde getireceğini savunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; halihazırdaki uygulamada araç alım-satımı sonrası trafik sigortası yaptırmak için araç sahiplerine 15 günlük süre veriliyordu. Bu süre içerisinde araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak kendilerine en uygun poliçeyi seçebiliyordu. Aynı zamanda bazı sigorta şirketleri de zarar ettikleri gerekçesiyle sigorta poliçesi kesmekten imtina ediyordu. Araç satın alan kişi, sigorta poliçesini kestirmek için 3-5 gün harcamak zorunda kalıyordu. Fakat yeni düzenlemeyle beraber bu sürecin artık noter işlemleri esnasında hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

Sigorta sektörü temsilcileri ise noter işlemleri esnasında zorunlu trafik poliçesi uygulamasının daha verimli biçimde yapılabilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerekliliğine vurgu yapıyor. Sektörün gündeminde; araç sahiplerine noter randevusu öncesi sigorta işlemlerini tamamlama imkanı sağlanması veya poliçe kesmekten kaçınan şirketlere cezai yaptırımları uygulanması gibi tavsiyeler var.

Aynı zamanda sigortacılar, bu uygulamanın hem noterlerde yoğunluğa sebep olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesi sebebiyle eksiklikler yaşanabileceğini aktarıyor. Mevcut durumda noterlerde yaşanan kalabalık ve işlem sürecine trafik poliçesi yükünün de eklenmesinin sistemin aksama riskini doğurabileceği aktarılıyor.

Öte yandan sigorta sektörü; zorunlu trafik sigortası poliçelerinde zarar ettiğini de sıkça gündeme getiriyor. Özel sigorta şirketleri, trafik poliçesinden kazandıkları her 100 TL'ye karşılık yaklaşık 150 TL hasar ödemesini yaptıklarını savunuyor. Bu yüzden çok sayıda şirket trafik poliçesi kesmekten kaçınıp kasko, konut gibi daha kazançlı olan alanlara yöneliyor.

Sigorta acenteleri, "Uzun zamandır trafik poliçesi keserken zorluklar yaşıyoruz. Birden fazla şirketten fiyat almak zorunda kalıyoruz. Araç satışına müteakip trafik poliçesi kesilme zorunluğu kaos oluşturacak. Bu nedenle trafik poliçesi kesiminde sigorta şirketlerinin kolaylık sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARINDA ARTIŞ

2024 yılı trafik sigortası fiyatlarında dikkat çeken artışların yaşandığı bir yıl olmuştu. Fiyatlar araç grubu ve şehre göre değişilik göstermekle beraber, yüzde 30 ile yüzde 50 arası artış yaşandı. Söz konusu artışı nedenleri arasında yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetleri ve değer kaybı faktörler yer alıyor. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri de yüzde 112 oranında artarken bunun da poliçe fiyatlarını direkt olarak etkilediği aktarılıyor.