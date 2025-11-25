Sıfır araba alacaklar bu dönemi es geçmeyin! 'Unutmayın' uyarısı geldi

Sıfır araba almak isteyenler için yıl sonu kampanyaları da başladı. Araç almak için markaların kampanyalarını takip edenler için ise Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu uyarlarda bulundu. Erkoyuncu, A Haber'e yaptığı açıklamada sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el piyasasını da etkilediğini kaydetti.

ARABA ALACAKLARA İKİNCİ EL TAVSİYESİ!

Erkoyuncu, 1-2 milyon TL bandındaki yoğunluğa işaret ederek, özellikle yüksek model ve düşük kilometreli araçlarda önemli bir alım fırsatı doğduğunu belirterek sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"Sıfır 10 lira olan bir arabaya kalkıp 9 veya 8 deme imkanınız yok. Piyasaya uymazsanız aracınızı satamazsınız"

Sıfır araçlardaki indirimin ikinci el piyasasını da etkilediğini kaydeden Erkoyuncu, ikinci elde de fiyatların düştüğünü belirtti. İkinci elde de önemli fırsatların olduğunun altını çizen Erkoyuncu, ikinci elin de cazip hale hale geldiğini söyledi ve, "Kampanya ve indirim konuşmaları diğer tarafı unutturabiliyor, ikinci elde araştırma yapmayı ihmal etmeyin" dedi.

BU İKİ AYA DİKKAT

Belli marka ve modellerde hareketlilik yaşandığını söyleyen Erkoyuncu, 1 milyon ile 2 milyon TL fiyat aralığındaki araç satışlarının öne çıktığını belirtti ve Kasım ve Aralık aylarının otomotiv alımı için uygun bir dönem olduğunu vurguladı.