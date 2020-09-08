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Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

ÖTV zammının ardından vatandaşlar tarafından sıfır araç kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile beraber yeni bir araç satın almak isteyen bazı vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Bu noktada da eylül ayı otomobil kampanyaları merak ediliyor. İşte otomobil markalarının eylül ayı otomobil kampanyaları 2020

Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!

ÖTV zammı sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında ciddi değişimler yaşanırken ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Bu nedenle araç ihtiyacını sıfır bir araç alarak karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından sıfır araç kampanyaları araştırılıyor. Eylül ayına girilmesi ile beraber markaların müşterilerine sunduğu eylül ayı otomobil kampanyaları da belli olmaya başladı. Bazı otomobil markaları indirimli fiyatlar sunarken bazıları ise faizleri düşürdü. İşte eylül otomobil kampanyaları 2020

2020 EYLÜL ARABA KAMPANYALARI

Yeni bir araba alacaklar olan vatandaşlar tarafından sıfır araba kampanyaları Citroen markası için oldukça merak ediliyor. Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre seçili Citroen modellerini 60 bin TL için 20 ay %0,99 faizle almak mümkün oluyor. Aynı zamanda Citroen markasının kredi kullanmak istemeyen müşterileri için de çeşitli sıfır araba kampanyaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de seçili modellerde geçerli olan nakit indirimler oluyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Tüm modeller için ise 3 bin TL nakit alım indirimiyle yeni C5 Aircross SUV bütün Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz ya da 30 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenlere de 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanabiliyor.

Citroen C3 Aircross SUV, bütün modellerinde geçerli olacak şekilde 2 bin TL nakit alım indirimi ya da 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla yer alıyor. BlueHDi motor ile donatılan Citroen hafif ticari modellerine de 140 bin TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken sıfır araba kampanyaları KIA markası için de merak ediliyor. Eylül ayında da ödemelerde erteleme sunan kampanya devam ediyor. Bu kapsamda Ceed, Rio, Sportage, Picanto, Niro, XCeed, Stonic ve Bongo için faiz fırsatları sunuluyor. KIA sıfır otomobil kampanyaları eylül ayında; Sportage, XCeed ve Niro eylül sonuna dek 100 bin TL’ye 18 ay %0,89 faiz imkanı sağlıyor. Stonic için ise eylül ayında 50 bin TL’ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı tanınıyor. Eylül ayı sonuna dek Ceed, 70 bin TL’ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı ile, Rio 50 bin TL’ye 18 ay %0,89 faiz ile, Picanto 40 bin TL’ye 18 ay %0,89 faiz imkanıyla sunuluyor.

Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!

Sıfır araba kampanyaları Opel markası için de merak edilenler arasında yer alıyor. Opel tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayı için Astra HB modeli 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile, Crossland X 199 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla, Grandland X 286 bin 400 TL’den başlayan fiyatlar ile ve Insignia ise 365 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Aynı zamanda Opel markası, bazı modellerde 70 bin TL’ye varan sıfır faizli kredi seçenekleri de sunabiliyor.

SIFIR ARAÇ KAMPANYASI 2020

Sıfır araba kampanyaları Renault tarafından da eylül ayı için sağlanıyor. Sınırlı sayıda olan Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg, minimum 10 bin TL peşinat tutarı ödeyenlere teslimatı ekim ayında yapılacak olan otomobiller için fiyat sabitlemesi yapabiliyor. Kampanya koşullarının detayları için Renault markası ile iletişime geçmek gerekiyor. Renault Finans’tan kredi kullanılarak geçerli olabilecek ve farklı şartlara sahip bu kampanya ile sınırlı sayıda olan Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg aracın perakende satın alımı için uygulanan 127.500 TL fiyat geçerli olabiliyor. Kredi tutarı, vade ve faiz oranı için marka ile iletişime geçmek gerekiyor.

Sıfır araba kampanyaları Nissan markası tarafından da eylül ayı için hazırlandı. Buna göre eylül ayında Nissan Qashqai ÖTV avantajlı 224.300 TL’den başlayan fiyatlar ve Nissan Micra 50 bin TL için 12 ay %0,59 faiz ile sunuluyor. Sıfır araba kampanyaları Hyundai markası için ise belirli modellerde, belirli nakit indirimlerle beraber Nisan 2021’de ödemeye başlama şeklinde sağlanıyor. 2020 eylül araç kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için otomobil markalarıyla iletişime geçmek gerekebiliyor.

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