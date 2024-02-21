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Sıfır araç alanlar dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! Bilinmeyen detayları bir bir sıraladı

21.02.2024 08:40 | Son Güncelleme:
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Ekspertiz genelde ikinci el araç alanların ilk adresi olsa da sıfır araç alanların da ekspertiz raporu hayati önem taşıyor. Zira sapasağlam olması beklenen sıfır araçlar hasarlı çıkabiliyor. Peki bu durumda ne yapılması gerek? Uzmanlar sıfır araçların da ekspertiz merkezlerine gitmesi gerektiğinin altını çizdi. Bayi hasarlı ürünle ilgili sorumluluk kabul etmiyorsa tüketicinin önünde bir dizi seçenek mevcut. İşte sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Sıfır araç alanlar dikkat: İndirim isteyebilir, aynısıyla değiştirebilirsiniz! Bilinmeyen detayları bir bir sıraladı

Otomobil bayilerinden sıfır araç alan bazı talihsiz müşteriler ellerinde ya boyalı, ya iç aksamı paslı ya da bütün parçaları hatalı o araçlarla kalakaldılar. Uzmanlar böyle bir durumlar karşılaşılmaması için veya karşılaşıldığı durumda ne yapılması gerektiğini madde madde sıraladı.

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SIFIR ARAÇ İÇİN DE EKSPERTİZ ŞART

Ekspertiz uzmanı Fatih Çeltik, atv Haber'e yaptığı açıklamada sıfır araçlarda taşıma esnasında, bayilere sevk esnasında hasarlar oluşabildiğine değindi ve "Bazı müşterilere bilgi verilerek, bazı müşterilere bilgi verilmeksizin bayi daha yüksek kar marjı gütmek amaçlı kusurlu olarak satabiliyor" dedi.

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İşte böyle bir talihsizlikle karşılaşmamak için asıl sıfır araçlara ekspertiz yaptırmak gerektiği belirtiliyor. Zira değer kaybı ikinci ele kıyasla çok daha yüksek olabiliyor.

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BAYİ SORUMLULUK KABUL ETMİYORSA HUKUK YOLLARI AÇIK

Avukat Mustafa Zafer de kusurlu sıfır araç alan müşterilerin izlemesi gereken yol haritasını anlattı. Buna göre arabada kusur varsa malın tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıllık zaman aşımı süresinde tüketici birtakım hukuki haklar elde edebiliyor.

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İNDİRİM İSTEYEBİLİR, AYNISIYLA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ!

Zafer, bir malın ayıplı olmasının tespitinden sonra tamamıyla tüketiciye ait hakları sıraladı. Buna göre tüketici sözleşmeden dönme, satış bedelinde indirim isteme, ücretsiz onarım isteme veya malın aynısıyla değiştirilmesini isteme haklarına sahip.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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