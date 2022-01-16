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Sıfır araçlarda düzenlenen ÖTV indirimi sonrası ikinci oto pazarında işler durdu

16.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır araçlarda uygulanan ÖTV indirimi sonrası ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi. Sıfır araçtaki ÖTV indiriminden sonra ikinci el araç satışlarının düştüğünü belirten esnaf, "Bugün pazarda hiç satış yok, pazarda fazla müşteri de yok. İşlerimiz durgun" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de otomobil pazarının yüzde 89’unu oluşturan 1,600 cc’nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni ÖTV dilimi getirildi. Sıfır araçlara getirilen ÖTV indimi sonrası sıfır araçlarda indirim olurken, ikinci el otomobiller elde kaldı.

95 BİN LİRAYA ALDIĞI ARACI BİR HAFTA SONRA 119 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Bursa ikinci el oto pazarında satışlar yok denecek kadar azdı. Pazarda araç satan bir esnaf ise 1 hafta önce 95 bin liraya aldığı aracı 119 bin liradan satışa çıkarttığını, ikinci elde fiyatları galericilerin yükselttiğini söyledi.

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"ÖTV İNDİRİMİNDEN SONRA İKİNCİ EL SATIŞLARI DÜŞTÜ"

Sıfır araçtaki ÖTV indiriminden sonra ikinci el araç satışlarının düştüğünü belirten esnaf, "Bugün pazarda hiç satış yok, pazarda fazla müşteri de yok. İşlerimiz durgun" dedi. (İHA)

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