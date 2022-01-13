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İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi! Fiyatlar düşecek mi? İşte ilk tahminler...

13.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Döviz kurundaki artış otomobil piyasasını da etkilemişti. Doların düşmesiyle gözler otomobil fiyatlarına çevrilirken bugün yeni bir gelişme yaşandı ve sıfır araç için ÖTV değişikliği yapıldı. Vatandaşlar "ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları düştü mü? ÖTV sonrası ikinci el araçlarda da fiyatlar düşecek mi?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte ikinci el otomobil piyasasındaki son durum...

İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi! Fiyatlar düşecek mi? İşte ilk tahminler...

Döviz kurlarındaki artış ve dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil almak hayal olmuştu. Sıfır otomobil fiyatlarında Ağustos ayında ÖTV indirimi yapılması rağmen fiyatlardaki yükseliş nedeniyle yapılan indirim geçerliliğini yitirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler sonrasında döviz kurlarında sert düşüşler yaşanırken rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar için sevindirici bir karar alındı. Son dakika kararına göre 2022 yılında sıfır araçlar için geçerli olcak matrah limitleri değiştirildi.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi. ÖTV Matrahı, 120.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 45 120 – 150 bin TL arası için yüzde 50, 150 – 17 bin TL arası için yüzde 60, 175 – 200 bin arası için yüzde 70 diğerleri için ide yüzde 80 oldu. Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Matrah artışı sonrası bazı modellerde yüzde 3 ila yüzde 16 arasında fiyat değişimi olacağı belirtiliyor.

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ÖTV SONRASI İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Yapılan düzenleme sonrasında gözler ikinci el araç fiyatlarına çevrilmiş durumda. 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.

Geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi. Fiyatlarda ise ortalamada yüzde 63'lük fiyat artışı gözlemlendi. En çok fiyat artışı yüzde 73'le B-SUV segmentinde gerçekleşirken bunu yüzde 67 ile C-SUV ve yüzde 66 ile de C-HB segmentleri izledi.

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OYDER: İKİNCİ ELDE STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇECEK BİR KARAR

Sektör temsilcileri kararın Ocak ayında alınmasının piyasanın önünü daha rahat görmesi açısından önemli bulurken, yüzde 50 ila 80 arasına iki ara barem koyulmasını olumlu karşıladı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin,1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

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ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, "Çünkü daha önce bir araç yüzde 50'den yüzde 80'e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz. Bayilerden araç topluyorlardı insanlar, bir süre bekletince fiyat artışı oluyordu doğal olarak. Aslında zam yapılmamasına rağmen fiyat artış oluyordu. Şimdi onu önlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar 10, 15 bin lira artacak diye aracı alıp 2-3 bekletmek istemez. Çünkü zaten alternatif maliyeti onu kurtarmaz" diye konuştu.

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“ARAÇ BULUNURLUĞU KISITLI”

Ancak alım-satımı neredeyse durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasasının temsilcileri ise ÖTV düzenlemesinin fiyatlara sınırlı etki edeceğini kaydetti. Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, “ÖTV düzenlemesi uzun süredir sektör temsilcilerinin beklediği yüzde 50 ile yüzde 80 arasındaki anlamsız aralık ara baremlerle düzenlenmiş oldu. Ancak matrahlarda değişiklik olmadığı için, yani artış olmadığından sıfır otomobillere etkisi sınırlı olacaktır. Dolayısıyla bu da ikinci el otomobil fiyatlarında kısıtlı bir etki yaratacaktır. Yeni konulan baremlere giren sıfır araçların ikinci ellerinde geri gelme beklenir ancak bu geri gelmeyi de otomobil bulunurluğu etki edecektir. Araç bulunurluğu kısıtlı olduğundan yeni bareme giren araçların ikinci ellerinde de ciddi geri gelme beklemiyorum” açıklamasında bulundu.

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