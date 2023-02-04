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Sıfır araçlarda haksız fiyat artışları... Bakanlıktan 'Otomotiv sektöründeki dengesizlikleri ortadan kaldıracak' hamle! 39 ilde 260 bin araç satışına inceleme

04.02.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır kilometre araç satışlarında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir hamle geldi. Bakanlık, sıfır araçta stokçuluk ve haksız fiyat artışına karşı 39 ile; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, otomotiv sektöründeki dengesizliklerin ortadan kaldırılacağını duyurarak vatandaşların mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağını açıkladı.

Sıfır araçlarda haksız fiyat artışları... Bakanlıktan 'Otomotiv sektöründeki dengesizlikleri ortadan kaldıracak' hamle! 39 ilde 260 bin araç satışına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığa, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığına, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiğine, elden tahsilatla vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetler ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

39 İLDE 260 BİN ARAÇ SATIŞINA İNCELEME

"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçleri tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir."

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"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DENGESİZLİKLER ORTADAN KALDIRILACAK"

Bakanlığın açıklamasının devamında "39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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