FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Sıfır araçtaki fiyat artışına yerli otomobil de katıldı, Togg'a ilk zam geldi! Fiyatlar 1.6 milyon liranın üzerine çıktı: Tam yüzde 27...

Sıfır araçtaki fiyat artışına yerli otomobil de katıldı, Togg'a ilk zam geldi! Fiyatlar 1.6 milyon liranın üzerine çıktı: Tam yüzde 27...

05.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg'a ilk kez zam yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 itibarıyla güncellenmiştir' denildi. Fiyatlar ortalama yüzde 27 artarken, aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL'ye kadar çıktı.

Sıfır araçtaki fiyat artışına yerli otomobil de katıldı, Togg'a ilk zam geldi! Fiyatlar 1.6 milyon liranın üzerine çıktı: Tam yüzde 27...

Haziran ayında sıfır otomobil fiyatları ortalama yüzde 8-10 oranında zamlanmıştı. Türkiye'nin en ucuz otomobilinin fiyatı ise 6 ayda yüzde 70,84 artarken, buna rağmen satışlarda yarım milyon baremi geçilerek tüm zamanların Haziran rekoru da kırılmış oldu. Sıfır araçlara gelen zammın ardından bir gelişme daha yaşandı ve yerli otomobil Togg’a yüzde 27 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon… 1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…
Sıfır otomobilde zam fırtınası! Temmuz ayında liste fiyatları yine güncellendi ama... Sıfır otomobilde zam fırtınası! Temmuz ayında liste fiyatları yine güncellendi ama...

TOGG’A İLK ZAM GELDİ

Dün satış rakamlarını daha sonra açıklayacağını duyuran Togg bugün tüm modellerde ilk zammını yaptı. Buna göre V1 standart menzil fiyatı 953 bin TL'demn1 milyon 207 bin TL'ye, V2 standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye, V2 uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi. Aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL'ye kadar çıktı.

TOGG (123)

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Kullanıcımız,

Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.

T10X güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TL
V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL V2 Lansman Özel Paketi: 35.000 TL Panoramik Cam Tavan: 25.000 TL
Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL
Konuyu bilginize sunarız.
Saygılarımızla.”

TOGG (1)

TOGG CEO’SU ZAMMI İŞARET ETMİŞTİ

Togg Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz aylarda Togg’a zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya, “Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz. Aynı diğer üreticilerin yaptığı gibi” yanıtını vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır otomobil satışında 21 günde tarihi rekor! Zirve uzun süre sonra el değiştirdi: Listede Togg detayı…Sıfır otomobil satışında 21 günde tarihi rekor! Zirve uzun süre sonra el değiştirdi: Listede Togg detayı…
Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğizErdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz
Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.