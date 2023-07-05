Sıfır araçtaki fiyat artışına yerli otomobil de katıldı, Togg'a ilk zam geldi! Fiyatlar 1.6 milyon liranın üzerine çıktı: Tam yüzde 27...

Haziran ayında sıfır otomobil fiyatları ortalama yüzde 8-10 oranında zamlanmıştı. Türkiye'nin en ucuz otomobilinin fiyatı ise 6 ayda yüzde 70,84 artarken, buna rağmen satışlarda yarım milyon baremi geçilerek tüm zamanların Haziran rekoru da kırılmış oldu. Sıfır araçlara gelen zammın ardından bir gelişme daha yaşandı ve yerli otomobil Togg’a yüzde 27 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

TOGG’A İLK ZAM GELDİ

Dün satış rakamlarını daha sonra açıklayacağını duyuran Togg bugün tüm modellerde ilk zammını yaptı. Buna göre V1 standart menzil fiyatı 953 bin TL'demn1 milyon 207 bin TL'ye, V2 standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye, V2 uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi. Aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL'ye kadar çıktı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Kullanıcımız,

Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.

T10X güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TL

V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL V2 Lansman Özel Paketi: 35.000 TL Panoramik Cam Tavan: 25.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL

Konuyu bilginize sunarız.

Saygılarımızla.”

TOGG CEO’SU ZAMMI İŞARET ETMİŞTİ

Togg Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz aylarda Togg’a zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya, “Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz. Aynı diğer üreticilerin yaptığı gibi” yanıtını vermişti.



